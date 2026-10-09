Công an tỉnh Đồng Tháp: Tăng tốc hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, chủ động giữ vững an ninh, trật tự

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh; đồng thời đề ra nhiều giải pháp trọng tâm, đột phá trong bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng.

Nhờ đó, Công an tỉnh phát huy tốt vai trò tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số” của tỉnh. Đến nay, đơn vị hoàn thành và hoàn thành vượt mức 67/74 chỉ tiêu Bộ Công an giao, đạt 90,54%, trong đó có 43 chỉ tiêu vượt mức.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, hội nghị cơ bản hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Các kiến nghị, đề xuất của đảng bộ, chi bộ cơ sở được Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh giải đáp, hướng dẫn và chỉ đạo thống nhất thực hiện.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các đảng bộ, chi bộ cơ sở nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ từ nay đến cuối năm với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, khắc phục ngay những hạn chế, tồn tại đã chỉ ra và tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, cụ thể hóa quan điểm “an ninh chủ động”, chuyển mạnh từ “ứng phó” sang “dự báo - phòng ngừa - định hình”; đưa yêu cầu an ninh vào chiến lược phát triển; hình thành thế trận liên hoàn giữa Nhà nước, quốc phòng - an ninh, doanh nghiệp, khoa học - công nghệ, địa phương và người dân.

Hai là, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh. Công an tỉnh tham mưu nòng cốt triển khai các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị, nhận diện tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; kiên định mục tiêu kéo giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm tai nạn giao thông, cháy, nổ nghiêm trọng, xây dựng xã, phường không ma túy; tăng cường đấu tranh với tội phạm về môi trường, thực phẩm, dược phẩm, tài nguyên, khoáng sản và thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Ba là, tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu công tác năm 2026 trước ngày 15-10; phát huy vai trò dẫn dắt của lực lượng Công an nhân dân trong các cơ chế phối hợp; giải ngân 100% vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ các đề án, dự án, công trình trọng điểm.

Bốn là, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng lực lượng Công an tỉnh chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Năm là, giáo dục cán bộ, đảng viên biết quý trọng danh dự, thể diện; người đứng đầu phải sâu sát, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm sai phạm; thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất” gắn với phương châm hành động “Trách nhiệm, kỷ cương, đột phá, hiệu quả”.