Công an tỉnh Đồng Tháp lấy ý kiến các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo

Dự hội thảo có ông Tạ Minh Tâm, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Đồng Tháp; Đại tá Trần Văn Tròn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và Công an các đơn vị nghiệp vụ. Hội thảo được tổ chức trực tuyến đến 102 điểm cầu Công an xã, phường.

Tại hội thảo, các đại biểu được thông tin, tuyên truyền những nội dung mới, nổi bật của 7 dự án luật, gồm: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật An ninh dữ liệu; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đại tá Trần Văn Tròn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, phát biểu tại hội thảo.

Các dự thảo luật có phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan trực tiếp đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự và đời sống xã hội. Trên cơ sở nghiên cứu các nội dung mới, các đại biểu tập trung phân tích từ thực tiễn công tác, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và đề xuất nhiều ý kiến thiết thực nhằm hoàn thiện các quy định.

Đáng chú ý, các ý kiến tập trung vào việc mở rộng trách nhiệm hình sự đối với một số hành vi phạm tội sử dụng công nghệ cao, ứng dụng AI để giả mạo; kiện toàn tổ chức cơ quan điều tra các cấp; cơ chế bảo vệ an ninh dữ liệu theo cấp độ rủi ro; giải pháp đẩy mạnh phân cấp, cắt giảm thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Hội thảo được tổ chức trực tuyến đến 102 điểm cầu Công an xã, phường.

Phát biểu tại hội thảo, Đại tá Trần Văn Tròn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu và những ý kiến đóng góp xuất phát từ thực tiễn, góp phần bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và khả thi của các quy định pháp luật khi được ban hành.

Những ý kiến đóng góp tại hội thảo là cơ sở quan trọng để Công an tỉnh Đồng Tháp tổng hợp, báo cáo Bộ Công an nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện các dự án luật.

Các đại biểu tập trung phân tích từ thực tiễn công tác, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và đề xuất nhiều ý kiến thiết thực nhằm hoàn thiện các quy định.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương tổng hợp đầy đủ các ý kiến tham luận, văn bản đóng góp, tham mưu Ban Giám đốc báo cáo Bộ Công an đúng thời hạn quy định.

Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục theo dõi quá trình chỉnh lý dự thảo, chủ động tuyên truyền các chính sách mới, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khi các luật được ban hành và đi vào cuộc sống.