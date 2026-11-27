Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công.

Dự và chỉ đạo buổi lễ có Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã.

Hai cơ sở cai nghiện được đầu tư theo Quyết định số 3402/QĐ-BCA-H02 ngày 3-6-2026 của Bộ Công an phê duyệt dự án tổng thể xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ sở cai nghiện ma túy công lập, nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Theo đó, hai cơ sở có quy mô tiếp nhận khoảng 2.500 học viên; tổng mức đầu tư 539,684 tỷ đồng, từ Bộ Công an.

Việc đầu tư xây dựng hai cơ sở cai nghiện không chỉ là hoàn thiện hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật đơn thuần, mà là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách. Công trình mang ý nghĩa chiến lược lâu dài nhằm nâng cao năng lực quản lý, tổ chức cai nghiện, từng bước kiểm soát và kéo giảm bền vững tội phạm, tệ nạn ma túy, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên yêu cầu các đơn vị thi công, thiết kế, tư vấn giám sát và quản lý dự án đề cao trách nhiệm, tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, bảo đảm chất lượng, thẩm mỹ, phấn đấu vượt tiến độ hợp đồng; tuân thủ quy định của pháp luật về xây dựng, quản lý chất lượng, an toàn lao động, bảo vệ môi trường; kịp thời báo cáo xử lý khó khăn, vướng mắc; phấn đấu đến cuối năm 2027 khánh thành, bàn giao đưa công trình vào sử dụng.

Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, đầu tư cơ sở vật chất phải đi đôi với hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị. Chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ hai cơ sở cần tiếp tục chú trọng công tác cai nghiện, quản lý người sử dụng và người nghiện sau cai, góp phần xây dựng xã hội an toàn, lành mạnh, phát triển bền vững.