Dự buổi họp mặt có các đồng chí: Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Trần Văn Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; cùng chức sắc, chức việc đại diện các tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi họp mặt.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 11 tôn giáo với 14 tổ chức tôn giáo được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, với hơn 696.200 tín đồ, 4.500 chức sắc, 5.100 chức việc và 1.048 cơ sở thờ tự.

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên phát biểu tại buổi họp mặt.

Những năm qua, Đảng, Nhà nước và chính quyền tỉnh Đồng Tháp luôn tôn trọng, quan tâm bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người dân, tạo hành lang pháp lý để người dân thực hành tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định.

Các tôn giáo có phương châm hành đạo riêng nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là “Sống tốt đời, đẹp đạo”, phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và các phong trào xã hội khác; đồng hành cùng chính quyền các cấp, hỗ trợ tích cực lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hòa thượng Thích Tĩnh Triệt, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, phát biểu tại buổi họp mặt.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên nhấn mạnh, thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục đồng hành, phối hợp với các tổ chức tôn giáo trong công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm.

Đồng thời, mong muốn chức sắc, chức việc tiếp tục phát huy uy tín, trách nhiệm và truyền thống đoàn kết; vận động đồng bào tín đồ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Trọng tâm là phối hợp cùng lực lượng Công an nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, chung tay xây dựng khu dân cư an ninh, an toàn.

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2026.

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên cho biết, quán triệt nhất quán chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân, Công an tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và UBND cấp xã chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thực hiện đồng bộ Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026, có hiệu lực thi hành từ 1-1-2027; tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo hoạt động đúng quy định của pháp luật, đóng góp ngày càng thiết thực vào sự phát triển giàu đẹp, văn minh của quê hương Đồng Tháp.

Đại biểu dự họp mặt chụp ảnh lưu niệm.

Dịp này, Ban Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 12 tập thể và 1 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2026.