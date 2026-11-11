Công an tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả dông, lốc

Theo đó, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an xã Châu Thành tổ chức hỗ trợ 5 hộ dân ở ấp Thân Đạo bị thiệt hại do dông, lốc xảy ra vào tối 10-11.

Hỗ trợ Nhân dân tại địa bàn xã Châu Thành.

Cơn dông làm tốc mái tôn và hư hỏng nhiều tài sản của các hộ dân, ước tính thiệt hại khoảng 350 triệu đồng.

Tại hiện trường, lực lượng Công an cùng các lực lượng khác đã giúp 5 hộ dân sửa chữa, khắc phục hơn 80% thiệt hại, sớm ổn định chỗ ở và đời sống sinh hoạt.

Hỗ trợ Nhân dân tại xã Thanh Bình và Tân Thạnh.

Cùng thời điểm, tại xã Thanh Bình và xã Tân Thạnh, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, chính quyền địa phương và Công an hai xã tổ chức hỗ trợ các hộ gia đình khắc phục hậu quả do mưa lớn kèm dông, lốc.

Hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả do dông lốc tại xã Thanh Bình và Tân Thạnh.

Các lực lượng đã giúp người dân thu dọn cây xanh, vật liệu bị đổ ngã; xử lý những khu vực bị ảnh hưởng, giải phóng các tuyến đường, bảo đảm an toàn giao thông và hạn chế nguy cơ mất an toàn sau mưa, dông.

Những việc làm thiết thực, kịp thời đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Đồng Tháp luôn chủ động, trách nhiệm, gần dân, sẵn sàng vì Nhân dân phục vụ. Đây cũng là hành động cụ thể hóa tinh thần “Gần dân nhất” trong phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất, Trung thành nhất, Gần dân nhất” của Công an tỉnh Đồng Tháp.