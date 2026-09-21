Công an tỉnh đấu tranh với đường dây môi giới mại dâm theo 'tour du lịch'

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an lập biên bản vụ việc, tạm giữ tiền, điện thoại cùng một số đồ vật, tài liệu liên quan. Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng mua dâm liên hệ với M.P.T (sinh năm 2003), trú tại xã Đàm Thủy qua mạng xã hội để tìm người bán dâm. M.P.T sau đó kết nối với một số phụ nữ trên địa bàn, thỏa thuận mức giá từ 10 - 15 triệu đồng mỗi lần mua bán dâm.

Lực lượng Công an lập biên bản, tạm giữ tiền, điện thoại và một số đồ vật, tài liệu liên quan.

Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với M.P.T để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một nhóm phụ nữ trẻ trên địa bàn có biểu hiện bất thường về nguồn thu nhập, sinh hoạt, thường xuyên đi du lịch tại nhiều địa điểm trong và ngoài nước. Qua xác minh, đơn vị phát hiện dấu hiệu hoạt động mại dâm theo hình thức “tour du lịch”, từ đó, xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, làm rõ.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.