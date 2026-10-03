Công an tỉnh đạt giải nhì Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi

Tham gia Hội thi có 12 đội thi đến từ Công an các tỉnh, thành phố phía Bắc gồm: Quảng Ninh, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lai Châu, Hà Nội, Điện Biên, Cao Bằng, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai và Lạng Sơn.

Các đội trải qua 3 phần thi gồm: Soạn đề cương, thuyết trình và xử lý tình huống. Ở phần thi soạn đề cương, các đội xây dựng nội dung chuyên đề tuyên truyền pháp luật gắn với thực tiễn công tác tại cơ sở. Phần thi thuyết trình là dịp để các đội thể hiện kiến thức pháp luật, kỹ năng truyền đạt và khả năng vận dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền sinh động, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đối với phần thi xử lý tình huống, các đội thể hiện khả năng nhận diện vấn đề, căn cứ pháp luật, kỹ năng giải quyết tình huống và vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại địa bàn cơ sở.

Ban Tổ chức trao giải cho các đội thi đạt giải nhì.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, nội dung thiết thực và phương pháp thể hiện sinh động, Đội thi Công an tỉnh Cao Bằng hoàn thành tốt các phần thi. Ban Tổ chức trao 2 giải nhất cho Đội Công an Thành phố Hà Nội và Công an Thành phố Quảng Ninh; 3 giải nhì cho Công an các tỉnh: Cao Bằng, Tuyên Quang và Lạng Sơn. Đội thi Công an tỉnh Cao Bằng đồng thời được trao giải phụ “Nội dung dự thi sáng tạo nhất”.