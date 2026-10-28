Công an tỉnh đạt 13 giải tại Liên hoan Truyền hình, phát thanh, điện ảnh Công an nhân dân

Đại diện nhóm tác giả Công an tỉnh Cao Bằng nhận giải vàng hạng mục phát thanh.

Liên hoan Truyền hình, phát thanh, điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV, năm 2026 với chủ đề “Hội tụ và lan toả” diễn ra từ ngày 22 - 27/10/2026 tại Thủ đô Hà Nội. Tham gia Liên hoan có 57 đơn vị, trong đó 12 đơn vị ngoài lực lượng Công an nhân dân, với tổng số 737 tác phẩm và 45 thí sinh dự thi hợp lệ, bao gồm 432 tác phẩm truyền hình, 276 tác phẩm phát thanh, 29 tác phẩm điện ảnh.

Tại Lễ bế mạc, Ban tổ chức trao 33 giải vàng, 71 giải bạc, 108 giải đồng và 152 bằng khen cho các tác giả, nhóm tác giả.

Đoàn Công an tỉnh Cao Bằng tham gia Liên hoan có 32 tác phẩm ở các thể loại truyền hình, phát thanh, điện ảnh và người dẫn chương trình. Kết quả, đạt 1 giải vàng, 4 giải bạc, 3 giải đồng, 5 bằng khen.

Các tác phẩm phản ánh hiện thực cuộc sống và nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an nhân dân, cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, những thành tích, chiến công và hi sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trên từng lĩnh vực công tác.