Công an tỉnh Đắk Lắk thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin đợt 2 năm 2026

Các thân nhân liệt sĩ vui mừng khi được các đơn vị thu nhận mẫu ADN để xác định danh tính liệt sĩ. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Ngày 10/11, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Genviet tổ chức lễ thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin đợt 2 năm 2026 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, việc tổ chức triển khai nhiệm vụ thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh không chỉ là một nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch, mà còn là một công việc mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, gắn với tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân của lực lượng công an đối với các Anh hùng liệt sĩ và các gia đình có công với cách mạng.

Thời gian qua, xác định rõ yêu cầu và tính chất đặc biệt của nhiệm vụ, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân các xã, phường trực tiếp xuống từng gia đình để rà soát, thu thập thông tin, hướng dẫn, giải thích, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Quá trình này được thực hiện hết sức thận trọng, tỉ mỉ, bởi mỗi thông tin, mỗi mẫu sinh phẩm đều gắn với sự chờ đợi, hy vọng của các gia đình liệt sĩ suốt nhiều năm qua.

Các đại biểu dự buổi lễ. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk đã khảo sát, thu thập thông tin của 12.308 liệt sĩ, trong đó 6.850 liệt sĩ đã xác định được danh tính, 5.458 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Qua rà soát, có 1.473 liệt sĩ hiện không còn thân nhân để lấy mẫu, 3.985 liệt sĩ chưa xác định được danh tính còn thân nhân đủ điều kiện để thu nhận mẫu ADN, với tổng số 4.346 thân nhân.

Trước đó, trong đợt thu nhận đầu tiên, toàn tỉnh đã thu nhận được 2.422 mẫu sinh phẩm ADN và trong đợt thứ 2 sẽ thu nhận 1.671 mẫu sinh phẩm ADN. Đây là khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi sự kiên trì, trách nhiệm và phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, trong đó lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đến thu nhận ADN. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Trong đợt thu nhận mẫu ADN đợt 2 này, với số lượng thân nhân cần thu mẫu lớn, việc tổ chức thu nhận sẽ diễn ra trong nhiều ngày, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an, các đơn vị chuyên môn và chính quyền cơ sở.

Đại tá Trần Bình Hưng đề nghị lực lượng công an các cấp trong tỉnh tổ chức thu nhận mẫu ADN với tinh thần trách nhiệm cao nhất, thực hiện đúng quy trình chuyên môn, bảo đảm an toàn, chính xác; đồng thời phải hết sức tận tình, chu đáo, tạo tâm lý yên tâm, tin tưởng cho các gia đình thân nhân liệt sĩ khi tham gia lấy mẫu.

Tiếp tục rà soát, làm sạch thông tin thân nhân liệt sĩ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm thông tin đầy đủ, thống nhất, làm cơ sở lâu dài cho công tác đối sánh, xác định danh tính liệt sĩ trong thời gian tới.

Thân nhân các liệt sĩ làm các thủ tục thu nhận ADN. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Tăng cường phối hợp các ban, sở, ngành, chính quyền, nhất là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tìm kiếm, quản lý, bảo quản, vận chuyển mẫu ADN, bảo đảm đúng quy định, tuyệt đối an toàn trong toàn bộ quá trình triển khai.

Đặc biệt, chú trọng công tác tuyên truyền, giải thích để các gia đình thân nhân liệt sĩ hiểu rõ ý nghĩa của việc thu nhận mẫu ADN, coi đây là một việc làm nhân văn, đầy hy vọng, từ đó tự nguyện, tích cực đồng hành cùng các cơ quan chức năng thực hiện.

“Công an tỉnh xác định rõ kết quả của công tác thu nhận mẫu ADN không chỉ được đo bằng số lượng mẫu thu được, mà quan trọng hơn là niềm tin của nhân dân, là sự hài lòng và hy vọng của các gia đình liệt sĩ đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng công an. Công an tỉnh cam kết sẽ triển khai nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, khách quan, khoa học, nhân văn; chủ động phối hợp, khắc phục khó khăn, quyết tâm góp phần sớm xác định danh tính các liệt sĩ, đáp ứng mong mỏi của các gia đình và nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần làm tốt công tác tri ân gia đình thân nhân các liệt sĩ”, Đại tá Trần Bình Hưng khẳng định.

Các đơn vị lấy mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Tại buổi lễ, chị Trần Thị Ngọc Ánh, đại diện thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính xúc động chia sẻ: Chiến tranh đã lùi xa nhiều năm, nhưng với những gia đình liệt sĩ chưa xác định được danh tính thì nỗi đau và sự mong chờ vẫn còn đó. Người thân của chúng tôi ra đi khi tuổi còn rất trẻ, ra đi vì đất nước, vì độc lập tự do của dân tộc. Ngày ấy, gia đình chỉ biết tiễn đưa trong nước mắt, rồi chờ đợi tin tức từng tháng, từng năm, nhưng đến nay vẫn chưa biết chính xác người thân đang nằm ở đâu, tên tuổi có được ghi nhận đầy đủ hay không.

Bao nhiêu năm qua, trong mỗi gia đình liệt sĩ, điều day dứt nhất vẫn là chưa biết được phần mộ, chưa biết được danh tính rõ ràng của người thân đã hy sinh. Chúng tôi chỉ mong có ngày được thắp nén hương đúng tên người thân của mình, được gọi đúng hai tiếng “cha”, “anh”, “chú”, “bác” trước phần mộ. Mong ước ấy tưởng chừng đơn giản, nhưng với nhiều gia đình thì phải chờ đợi suốt mấy chục năm.

Vì vậy, khi được biết Đảng, Nhà nước và tỉnh Đắk Lắk triển khai việc thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, gia đình chúng tôi cũng như nhiều gia đình khác rất phấn khởi, rất hy vọng. Đây không chỉ là một việc làm về khoa học, mà còn là sự quan tâm, là nghĩa tình sâu nặng đối với những người đã hy sinh và với thân nhân ở lại.

“Hôm nay trực tiếp đến đây, được các cán bộ hướng dẫn tận tình, chu đáo từng bước, chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng. Dù biết rằng, việc xác định danh tính liệt sĩ là việc khó, cần nhiều thời gian, nhưng chỉ cần có thêm hy vọng thôi, gia đình chúng tôi đã thấy được an ủi rất nhiều. Chúng tôi cảm nhận được rằng những người đã hy sinh vì Tổ quốc không bị lãng quên”, chị Trần Thị Ngọc Ánh chia sẻ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị tặng hoa cho các thân nhân liệt sĩ. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Trong không khí xúc động của lễ thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, chị Trần Thị Ngọc Ánh cùng những người thân liệt sĩ bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh và các ban, sở, ngành, lực lượng công an, quân đội và các cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đã quan tâm, lo lắng cho thân nhân liệt sĩ từ những việc rất cụ thể, thiết thực. Đồng thời, mong rằng trong thời gian tới, công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sẽ tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm hơn nữa, để ngày càng có nhiều liệt sĩ được trở về với gia đình, với quê hương. Đó không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì đất nước.