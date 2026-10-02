Công an tỉnh Đắk Lắk phá 2 chuyên án lớn: Phân bón giả và trộm cắp tài sản | ATV ngày 2/10/2026

Một tai nạn bất ngờ khiến bàn tay phải của em Trần Đức Thắng, 8 tuổi, bị đứt lìa, cẳng tay dập nát nghiêm trọng. Để bảo tồn bàn tay, các bác sĩ phải nối tạm bàn tay của em xuống chân chờ điều kiện thực hiện những ca phẫu thuật tiếp theo. Phía trước cậu học trò nhỏ còn một hành trình điều trị dài, trong khi gia đình khó khăn đang dần cạn khả năng xoay xở.