Công an tỉnh Đắk Lắk phá 2 chuyên án lớn: Phân bón giả và trộm cắp tài sản | ATV ngày 2/10/2026
Từ 15/10, người dân dùng VNeID đăng nhập Cổng thông tin một cửa quốc gia; Hà Nội triển khai đề án “Sổ đỏ trao tay”; Bắt giữ nhóm đối tượng kinh doanh trái phép số lượng lớn thuốc lá điện tử; Bắt giữ xe tải chở 21.000 bao thuốc lá nhập lậu; Khởi tố nhóm đối tượng buôn bán 24.000 tấn phân bón giả.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cong-an-tinh-dak-lak-pha-2-chuyen-an-lon-phan-bon-gia-va-trom-cap-tai-san-atv-ngay-2102026-post670616.antd