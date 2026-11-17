Tham dự có các đồng chí: Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lương Tuấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Quang Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Thăng An và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Tuấn Hùng tặng hoa chúc mừng Trung đoàn.

Tại buổi lễ, các đại biểu nghe công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh, thành phố và quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc triển khai Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh. Theo đó, Trung đoàn được tổ chức gồm 3 tiểu đoàn với 9 trung đội và 1 trung đội cơ giới vận tải; Đại tá Lê Hồng Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh được phân công giữ chức vụ Trung đoàn trưởng; 3 đồng chí lãnh đạo cấp phòng đảm nhiệm chức vụ Phó Trung đoàn trưởng.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Quang Vinh yêu cầu Ban Chỉ huy Trung đoàn và các đơn vị liên quan khẩn trương kiện toàn tổ chức, hoàn thiện cơ chế chỉ huy, điều hành, phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và thời gian thực hiện. Các đơn vị có cán bộ, chiến sĩ tham gia Trung đoàn phối hợp chặt chẽ trong quản lý quân số, duy trì thông tin liên lạc, bố trí công tác phù hợp, bảo đảm lực lượng có thể tập trung nhanh chóng khi có yêu cầu huy động.

Chú trọng xây dựng Trung đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và kỷ luật; thường xuyên tổ chức huấn luyện nghiêm túc, đồng bộ, sát với yêu cầu thực tiễn. Nội dung huấn luyện cần tập trung nâng cao thể lực, điều lệnh, kỹ thuật, chiến thuật, khả năng phối hợp, hiệp đồng xử lý tình huống; chú trọng các phương án phòng, chống khủng bố, giải tán biểu tình, bạo loạn, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Chủ động rà soát, xây dựng, bổ sung và tổ chức luyện tập các phương án bảo đảm an ninh, trật tự; xác định rõ cơ chế chỉ huy, phương tiện, thông tin liên lạc và trách nhiệm phối hợp giữa các lực lượng. Quá trình triển khai nhiệm vụ phải tuân thủ đúng quy định pháp luật, đúng chức năng, thẩm quyền; luôn đặt yêu cầu bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản và quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân lên hàng đầu. Các điều kiện về nơi tập trung, ăn ở, phương tiện, vũ khí, trang thiết bị phải được rà soát, bảo đảm đầy đủ, quản lý và sử dụng chặt chẽ, hiệu quả...

Trong khuôn khổ chương trình, Trung đoàn thực hiện nghi thức tuyên thệ, thể hiện quyết tâm tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, chấp hành nghiêm kỷ luật, mệnh lệnh của người chỉ huy, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; trình diễn võ thuật, kỹ thuật, chiến thuật vận động Công an nhân dân và những tình huống diễn tập giả định xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự.