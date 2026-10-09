Công an tỉnh công bố Quyết định thành lập Trung đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu và triển khai công tác huấn luyện năm 2026

Các đại biểu và cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu tham gia buổi lễ.

Đồng chí Đại tá Cù Quốc Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì buổi lễ.

Dự buổi lễ có các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo một số phòng chức năng Công an tỉnh; chỉ huy Công an một số xã, phường và giáo viên, huấn luyện viên, Ban Chỉ huy Trung đoàn cùng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu.

Lễ công bố được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ Hội trường 1 Công an tỉnh (phường Hoa Lư) đến các điểm cầu tại Hội trường Công an tỉnh cơ sở 2 (phường Nam Định), cơ sở 3 (phường Phù Vân).

Đồng chí Đại tá Cù Quốc Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao Quyết định thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu.

Theo Quyết định thành lập, Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu Công an tỉnh Ninh Bình gồm 6 Đại đội với gần 800 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an các đơn vị và Công an 129 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đại tá Kiều Hữu Tuyển, Phó Giám đốc Công an tỉnh được giao giữ chức vụ Trung đoàn trưởng.

Theo chương trình, Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu sẽ huấn luyện tập trung theo Đại đội. Ban huấn luyện Trung đoàn gồm 32 đồng chí là lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ Phòng Cảnh sát Cơ động, Phòng Công tác chính trị, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh.

Trong thời gian từ ngày 12/10/2026 - 13/11/2026, Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu tổ chức huấn luyện tập trung theo Đại đội. Nội dung huấn luyện gồm các văn bản có liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của lực lượng CAND; kỹ năng sử dụng thành thạo vũ khí, công cụ hỗ trợ; huấn luyện chuyên sâu về võ thuật CAND, kỹ - chiến thuật chiến đấu của CSCĐ; nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; rèn luyện thể lực…

Kết thúc huấn luyện, Công an tỉnh tổ chức tổng kết, kiểm tra kết quả theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Cù Quốc Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: Việc thành lập Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh nhằm củng cố lực lượng, nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó và tham gia thực hiện những nhiệm vụ trọng yếu, giải quyết các điểm nóng về ANTT theo phương châm “4 tại chỗ”. Do đó, công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực, kỹ năng tác chiến cho cán bộ, chiến sĩ là rất cần thiết. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Phòng Cảnh sát cơ động chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng để bảo đảm các điều kiện phục vụ công tác huấn luyện và tổ chức triển khai huấn luyện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả của Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu.

Lãnh đạo Trung đoàn và chỉ huy các Đại đội phải phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong điều hành, chỉ đạo và tổ chức huấn luyện. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành chế độ tập luyện, nội quy, quy định thao trường; tích cực tập luyện các động tác, kỹ thuật, chiến thuật, võ thuật CAND để áp dụng vào thực tiễn công tác và chiến đấu trong tình hình mới.

Đối với Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cán bộ, chiến sĩ tham gia Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu hoàn thành tốt chương trình huấn luyện; sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh huy động.