Công an tỉnh Cao Bằng hoàn thành tốt các mặt công tác năm 2026

Một số tướng lĩnh chứng kiến Thượng tướng Bùi Văn Nam lưu bút tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khu Di tích đặc biệt quốc gia Pác Bó.

Sau khi chúc mừng đoàn về với quê hương cách mạng, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh thông báo một số tình hình về kinh tế, xã hội và an ninh trật tự trên địa bàn. Cao Bằng có hơn 570 nghìn dân chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, hơn 333 km đường biên giới giáp với Trung Quốc…

Nhìn chung kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, sự cố gắng nỗ lực của địa phương, các mặt kinh tế xã hội của tỉnh phát triển vượt bậc; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định. Đặc biệt giao thông, y tế, giáo dục và đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, tổ chức của Công an tỉnh, Công an xã, phường nhanh chóng ổn định; cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, không có trường hợp cán bộ chiến sĩ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Năm 2026, Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc tất cả các mặt công tác công an…

Thượng tướng Bùi Văn Nam phát biểu động viên Công an tỉnh.

Trong buổi tiếp xúc, giao lưu với lãnh đạo Công an tỉnh, thay mặt đoàn, Thượng tướng Bùi Văn Nam phát biểu động viên những kết quả công tác và cám ơn sự đón tiếp nhiệt tình của Công an tỉnh với đoàn. Đồng chí chúc cán bộ, chiến sĩ Công an Cao Bằng luôn đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên mảnh đất tiền tiêu của Tổ quốc.

Trước đó, chiều 13/11, đồng chí Giám đốc và lãnh đạo một số đơn vị Công an tỉnh cùng Đoàn tướng lĩnh CAND quê hương Ninh Bình đã thành kính dâng hoa, dâng hương Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm hang Cốc Bó, nơi Bác Hồ sống và làm việc những ngày đầu trở về Tổ quốc sau bao năm Người bôn ba tìm đường cứu nước; thăm và dâng hương Khu di tích lịch sử Kim Đồng tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Pác Bó.

Các tướng lĩnh thăm Hang Cốc Bó.

Tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thượng tướng Bùi Văn Nam xúc động lưu bút trong nhật ký: “Kính thưa Bác! Hôm nay Đoàn tướng lĩnh Công an nhân dân quê hương Ninh Bình vô cùng xúc động được về với Cao Bằng nơi Bác trở về sau bao năm tìm đường cứu nước. Thắp nén nhang tưởng nhớ về Bác, chúng cháu nguyện rèn luyện, phấn đấu để tiếp tục sự nghiệp của Bác. Xin Bác vui lòng về sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Đoàn đã được nghe lại quá trình Bác trở về đất nước, về muôn vàn khó khăn gian khổ trong những ngày tháng Bác sống tại đây, nhưng vượt lên tất cả, với sự giúp đỡ của nhân dân, Bác cùng Trung ương Đảng vẫn chỉ đạo phong trào cách mạng của nước ta đi đến thắng lợi.

Cũng trong dịp này Đoàn đã đến thăm Thác Bản Giốc thuộc xã Đàm Thủy nằm trên địa phận hai quốc gia Việt Nam, Trung Quốc. Trung tá Bế Anh Việt, Trưởng đồn Biên phòng Đàm Thủy trực tiếp đưa đoàn ra tham quan khu vực thác.

Một số tiết mục văn nghệ của CBCS Công an tỉnh trong buổi giao lưu.

Trung tá Bế Anh Việt là người dân tộc Tày, gốc Cao Bằng, rất khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Anh giới thiệu với chúng tôi khá chi tiết về quá trình đàm phán để đi đến thống nhất việc phân giới cắm mốc khu vực và việc khai thác, quản lý, sử dụng chung Thác Bản Giốc như thế nào. Trung tá Bế Anh Việt thuộc từng chi tiết về ngày tháng, nội dung thỏa thuận giữa hai bên, cũng như những khó khăn thuận lợi mà đơn vị anh phải thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo vệ gần sáu chục cột mốc biên giới. Mấy năm gần đây với sự quan tâm của cấp trên đường đi ra khu vực thác được đầu tư khang trang sạch sẽ và hiện đại hơn, nên đã thu hút lượng khách tham quan ngày càng nhiều.

Đoàn chụp ảnh tại khu vực Thác Bản Giốc.

Anh cho biết, vài năm nay đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân hai bên, Việt Nam và Trung Quốc thống nhất cấp phép cho bà con qua lại, tham quan du lịch trong ngày. Có ngày tới hơn 500 khách Trung quốc nhập cảnh vào khu vực do Đồn quản lý. Do có sự phối hợp chặt chẽ giữa Đồn Biên phòng với Công an xã Đàm Thủy và các đơn vị chức năng nên an ninh trật tự trong địa bàn luôn được giữ vững, cuộc sống của bà con địa phương luôn ổn định và phát triển…

Trung tá Bế Anh Việt đã cùng anh em trong đoàn đi bè vào sát thác nước và vòng sang phía bờ sông của Trung Quốc rồi vòng trở lại bờ sông phía Việt Nam. Việc bè chở khách du lịch được phép qua khu vực sông của nhau theo thỏa thuận giữa hai bên Việt-Trung tạo không khí thân mật, vui vẻ và thoải mái cho du khách.

Các bè chở khách du lịch của Việt Nam và Trung Quốc tham quan thác Bản Giốc.

Chứng kiến hoạt động thân thiện, hữu nghị ở khu vực thác Bản Giốc, các tướng lĩnh trong đoàn thấy rất mừng và mong sao việc đầu tư để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với thác Bản Giốc ngày càng nhiều hơn; để ngành công nghiệp không khói của Cao Bằng thực sự trở thành tiềm năng trong phát triển kinh tế của địa phương.