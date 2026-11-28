Không chỉ hỗ trợ bằng kinh phí, những ngày công lao động của đồng đội, nhất là sức trẻ của đoàn viên, thanh niên đã góp phần hiện thực hóa ước mơ về những mái ấm khang trang trước thềm năm mới.

CBCS Công an xã Cái Nước hỗ trợ xây nhà mới cho ông Trang Văn Thiết.

Trong căn nhà cũ không đảm bảo điều kiện sinh hoạt của gia đình ông Trang Văn Thiết (ngụ ấp Nghĩa Hiệp, xã Cái Nước), niềm vui về một mái nhà mới đang dần trở thành hiện thực. Ông Thiết là em ruột trực tiếp thờ cúng liệt sĩ CAND Trang Văn Nghệ. Vì vậy, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau quyết định hỗ trợ 150 triệu đồng để ông Thiết xây dựng căn nhà mới.

Đoàn viên thanh niên Công an tích cực hỗ trợ gia đình ông Trang Văn Thiết tháo dỡ nhà cũ để xây nhà mới.

Ngay từ sáng sớm, CBCS các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an xã cùng bà con lối xóm có mặt tháo dỡ căn nhà cũ, vận chuyển đồ đạc, hạ những tấm tôn đã hoen gỉ, tháo dỡ các hạng mục xuống cấp, chuẩn bị mặt bằng xây dựng. Mỗi người một việc, không khí lao động khẩn trương, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và tình cảm của những người đồng đội hôm nay đối với gia đình liệt sĩ.

Công an xã Vĩnh Mỹ cùng lực lượng địa phương chung sức xây dựng nhà mới cho gia đình ông Trần Thanh Tùng, thân nhân thờ cúng liệt sĩ CAND.

Ông Trang Văn Thiết xúc động: “Gia đình rất vui mừng khi được Công an tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà mới. Căn nhà cũ xuống cấp từ lâu, điều kiện gia đình còn khó khăn nên chưa có khả năng xây dựng lại. Nay được các đồng chí Công an hỗ trợ cả kinh phí lẫn ngày công lao động, tôi rất cảm động và biết ơn”.

CBCS Công an và lực lượng ANTT cơ sở hỗ trợ gia đình ông Trần Thanh Tùng xây dựng nhà mới.

Nghĩa tình chung sức dựng xây mái ấm ấy tiếp tục lan tỏa đến xã Vĩnh Mỹ. Căn nhà của ông Trần Thanh Tùng (ngụ ấp 37), thân nhân trực tiếp thờ cúng liệt sĩ CAND Nguyễn Thành Long, cũng được Công an tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng mới. Để công trình sớm được triển khai, CBCS Công an cùng lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở tích cực hỗ trợ đắp nền, đóng cọc, vận chuyển vật liệu. Dưới cái nắng oi ả, những đôi tay lấm lem bùn đất vẫn thoăn thoắt làm việc, góp sức tạo nền móng vững chắc cho căn nhà mới, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

CBCS vận chuyển vật dụng trong gia đình ông Lê Minh Hiền, thương binh CAND hạng 4/4 (ngụ ấp An Khoa, xã Vĩnh Mỹ) để sửa chữa nhà cũ.

Không chỉ hướng đến thân nhân liệt sĩ, sự quan tâm của Công an tỉnh còn dành cho những CBCS từng cống hiến, mang thương tích trong quá trình công tác. Căn nhà của ông Lê Minh Hiền (thương binh CAND hạng 4/4, ngụ ấp An Khoa, xã Vĩnh Mỹ), được hỗ trợ kinh phí sửa chữa sau thời gian dài xuống cấp. Ngay khi gia đình bắt tay thực hiện, BCS có mặt phụ giúp vận chuyển đồ đạc, vật tư, thu dọn mặt bằng và thực hiện những phần việc phù hợp. Sự hỗ trợ kịp thời không chỉ giúp gia đình giảm bớt chi phí mà còn mang đến niềm vui, sự ấm áp từ tình đồng đội.

Cán bộ Công an xã Vĩnh Lợi hỗ trợ gia đình đồng chí Nguyễn Hoài Hận xây dựng nhà mới.

Tinh thần ấy cũng được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể của CBCS Công an xã Vĩnh Lợi chung tay hỗ trợ gia đình đồng chí Nguyễn Hoài Hận xây dựng nhà mới. Từ vận chuyển đất, đắp nền đến chuẩn bị các điều kiện thi công, mỗi phần việc đều có sự góp sức của đồng đội. Trong khi đó, căn nhà của ông Nguyễn Trường Giang (nguyên cán bộ Công an tỉnh Cà Mau, thương binh hạng 4/4), cũng đang được sửa chữa để kịp đón Tết Nguyên đán trong điều kiện sinh hoạt tốt hơn. Đoàn viên, thanh niên tích cực hỗ trợ di chuyển vật dụng, tháo dỡ tôn cũ, lợp lại mái mới, góp phần giúp căn nhà sớm hoàn thiện.

Đoàn viên thanh niên Công an hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Trường Giang, nguyên cán bộ Công an tỉnh Cà Mau, thương binh hạng 4/4 sửa chữa nhà cũ.

Đối với những người từng khoác lên mình sắc phục Công an, sự quan tâm hôm nay không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất mà còn là sự ghi nhận, tri ân đối với quá trình cống hiến, hy sinh vì bình yên cuộc sống. Mỗi mái nhà được dựng xây, sửa chữa là một thông điệp về trách nhiệm, sự gắn bó và truyền thống nghĩa tình đồng đội được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ tiếp tục gìn giữ, vun đắp.

Thông qua nguồn Quỹ Nghĩa tình đồng đội do CBCS toàn lực lượng đóng góp, Công an tỉnh Cà Mau hỗ trợ xây mới 9 căn nhà, sửa chữa 7 căn nhà tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân trực tiếp thờ cúng liệt sĩ CAND, thương binh CAND và CBCS đang công tác có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ, 5 tổ thanh niên tình nguyện với 80 CBCS trực tiếp tham gia nhiều phần việc, góp sức để các công trình sớm hoàn thành.