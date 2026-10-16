Công an tỉnh Cà Mau tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2026

Đến thăm hỏi, kiểm tra và động viên người tham gia chương trình có Thiếu tướng Hồ Việt Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Lê Tấn Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình của cán bộ, chiến sĩ và các tình nguyện viên; đồng thời khuyến khích mọi người tiếp tục phát huy nghĩa cử cao đẹp, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, chung tay chăm lo sức khoẻ cộng đồng.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều và Đại tá Lê Tấn Vinh thăm hỏi, kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia chương trình hiến máu tình nguyện.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, công chức, viên chức, người lao động và người dân đã có mặt đăng ký hiến máu. Đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh tích cực hỗ trợ công tác tổ chức, hướng dẫn kê khai thông tin, sắp xếp khu vực chờ và chuẩn bị các điều kiện cần thiết. Đồng thời, lực lượng phối hợp với đội ngũ y tế thực hiện khám sàng lọc, bảo đảm quy trình hiến máu diễn ra an toàn, thuận lợi.

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh và người dân tham gia chương trình hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2026.

Các khâu tiếp nhận, kiểm tra sức khoẻ và lấy máu được tổ chức khoa học, đúng quy trình, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia. Theo kế hoạch, chương trình dự kiến tiếp nhận hơn 500 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế.

Cán bộ y tế thực hiện các bước tiếp nhận, khám sàng lọc và kiểm tra sức khoẻ cho người đăng ký hiến máu.

Hiến máu tình nguyện là hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng. Đối với cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Cà Mau, đây còn là hành động thiết thực cụ thể hoá phương châm “Vì Nhân dân phục vụ”, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, tận tụy, trách nhiệm và sẵn sàng giúp đỡ Nhân dân./.