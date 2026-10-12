Công an tỉnh Cà Mau lấy ý kiến đóng góp đối với các dự thảo luật

Chủ trì toạ đàm có Thiếu tướng Hồ Việt Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh, đại biểu Quốc hội Khoá XVI. Tham dự toạ đàm còn có các đại biểu Quốc hội Khoá XVI: bà Lê Thị Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; ông Trương Dũng Tiến, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; ông Nguyễn Duy Thanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Cà Mau.

Quang cảnh buổi toạ đàm.

Các đại biểu tham dự toạ đàm.

Phát biểu khai mạc toạ đàm, Thiếu tướng Hồ Việt Triều nhấn mạnh, các dự thảo luật được lấy ý kiến lần này có tác động lớn đến đời sống xã hội và công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự trong tình hình mới. Việc lấy ý kiến đối với các dự thảo luật là bước chuẩn bị thiết thực, nhằm nâng cao chất lượng, tính khả thi và tính đồng bộ của hệ thống pháp luật; bảo đảm các quy định khi ban hành sát với thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm, đồng thời đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

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hiếu tướng Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, phát biểu khai mạc toạ đàm.

Tại toạ đàm, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các dự thảo: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi); Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật An ninh dữ liệu; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Đại tá Phan Bửu Kiếm, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm và trật tự xã hội, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Đại tá Phan Bửu Kiếm có ý kiến tập trung vào những vấn đề thực tiễn trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm như: hành vi sử dụng công nghệ cao để phạm tội; việc hoàn thiện các quy định về tội phạm; định lượng giá trị tài sản bị xâm phạm và chính sách hình sự đối với người chưa thành niên.

Tiến sĩ Phạm Quốc Sử, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, tham luận về dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), tập trung vào những vướng mắc trong phân định thẩm quyền và thực hiện thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính.

Đại diện Sở Công Thương tham luận về công tác phối hợp giữa lực lượng công an và các đơn vị liên quan trong phát hiện, xử lý hành vi đầu cơ, buôn lậu, kinh doanh hàng gian, hàng giả và gian lận thương mại.

Ông Tạ Thanh Vũ, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, tham luận về công tác giáo dục đối với người chưa thành niên.

Đại diện ngành giáo dục nhấn mạnh tính nhân văn, hướng thiện, chú trọng giáo dục và tạo cơ hội để người chưa thành niên nhận ra lỗi lầm, sửa chữa sai phạm, hoàn thiện bản thân. Trong khi đó, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự đề xuất tăng cường tính răn đe, bảo đảm hiệu quả phòng ngừa chung.

Đại tá Châu Quốc Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, trao đổi về giải pháp phòng ngừa, xử lý tình trạng thanh, thiếu niên phạm tội.

Đại tá Châu Quốc Huy nhận định, tình hình tội phạm liên quan đến thanh, thiếu niên trong trường học và ngoài xã hội còn diễn biến phức tạp. Trong năm qua, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh uỷ, các cơ quan điều tra đã xử lý nhiều vụ việc liên quan đến nhóm đối tượng này.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, đại diện Công an tỉnh cho rằng cần kết hợp hài hoà giữa tính nhân văn, giáo dục với yêu cầu răn đe, phòng ngừa. Đối với những trường hợp cần xử lý nghiêm, việc áp dụng các biện pháp xử lý phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, đủ sức răn đe và phòng ngừa vi phạm.

Toạ đàm là diễn đàn để các cơ quan, đơn vị trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn công tác. Các ý kiến đóng góp góp phần giúp cơ quan soạn thảo hoàn thiện cơ sở pháp lý, thúc đẩy ứng dụng công nghệ, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Công an tỉnh Cà Mau sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến tại toạ đàm, gửi Bộ Công an nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện các dự thảo luật trước khi trình Quốc hội xem xét./.