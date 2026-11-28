Công an tỉnh Cà Mau kết nối nguồn lực chăm sóc sức khỏe mắt cho cộng đồng.

Ngày 28/11, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Cà Mau phối hợp Trường Đại học Bạc Liêu, Bệnh viện Mắt Sài Gòn – Bạc Liêu, Hội Mắt kính TP Hồ Chí Minh và Trường Cao đẳng Quốc tế kính TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình khám mắt, đo khúc xạ và tặng kính miễn phí cho CBCS Công an, sinh viên, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn.

Sinh viên, viên chức, người lao động Trường Đại học Bạc Liêu và người dân trên địa bàn chờ khám mắt.

Tại chương trình, hơn 1.200 người được khám sàng lọc bệnh lý về mắt, kiểm tra thị lực, đo khúc xạ và tư vấn phương pháp chăm sóc, bảo vệ đôi mắt. Đối với những trường hợp có thị lực kém, mắc tật khúc xạ hoặc cần điều chỉnh kính đang sử dụng, đội ngũ chuyên môn tiến hành kiểm tra, xác định độ kính phù hợp và trao tặng kính miễn phí, giúp người dân có điều kiện cải thiện thị lực.

Người dân được Ban tổ chức hướng dẫn làm thủ tục khám mắt.

Đáng chú ý, chương trình dành sự quan tâm thiết thực đến các bạn sinh viên – những người thường xuyên phải học tập, đọc tài liệu, tiếp xúc với thiết bị điện tử. Tại đây, các em được khám mắt, đo độ khúc xạ để phát hiện những bất thường về thị lực, đồng thời được tư vấn lựa chọn kính phù hợp. Những chiếc kính được trao tận tay không chỉ giúp sinh viên nhìn rõ hơn từng trang sách, bài giảng mà còn góp phần giảm những bất tiện trong học tập, sinh hoạt, tiếp thêm sự tự tin trên hành trình chinh phục tri thức.

Các kỹ thuật viên đo thị lực cho sinh viên và người dân.

Với người cao tuổi, người lao động và những hoàn cảnh còn khó khăn, việc được kiểm tra thị lực, tư vấn chăm sóc mắt và hỗ trợ kính phù hợp cũng mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Bởi đôi khi, chỉ cần cải thiện thị lực, những công việc tưởng chừng đơn giản như đọc sách, nhận diện đồ vật, đi lại hay sinh hoạt hằng ngày cũng trở nên thuận lợi, an toàn hơn.

CBCS Công an, sinh viên, viên chức, người lao động Trường Đại học Bạc Liêu và người dân thử kính phù hợp.

Để chương trình đến được với đông đảo người thụ hưởng, Công an tỉnh Cà Mau chủ động kết nối các đơn vị chuyên môn, vận động nguồn lực xã hội cùng tham gia. Sự chung tay của lực lượng Công an, nhà trường, đội ngũ y, bác sĩ và các đơn vị đồng hành đã góp phần đưa dịch vụ chăm sóc mắt đến gần hơn với cộng đồng, tạo điều kiện để nhiều người được tiếp cận hoạt động khám, tư vấn và hỗ trợ kính mà không phải lo lắng về chi phí.

Chương trình khám mắt, đo khúc xạ và tặng kính miễn phí cho người dân do Công an tỉnh Cà Mau phối hợp tổ chức.

Không đơn thuần là một hoạt động khám bệnh, tặng kính, chương trình còn gửi gắm thông điệp về sự quan tâm và sẻ chia từ những việc làm cụ thể. Mỗi đôi mắt được kiểm tra, mỗi trường hợp được tư vấn kịp thời, mỗi chiếc kính được trao đi đều mang theo mong muốn giúp người thụ hưởng nhìn rõ hơn, sống thuận tiện hơn và có thêm niềm vui trong cuộc sống.

Người dân được kiểm tra mắt và cấp thuốc miễn phí.

Thông qua chương trình, tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ tiếp tục được thể hiện bằng những hành động thiết thực. Sự kết nối giữa Công an với các cơ sở giáo dục, y tế và tổ chức xã hội không chỉ mang lại lợi ích cho người dân mà còn góp phần nhân lên những giá trị nhân văn, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Công an với nhân dân.