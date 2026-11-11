Công an tỉnh bàn giao 19 xe ô tô phục vụ công tác cho Công an các xã

Trong đợt này, Công an tỉnh tổ chức bàn giao 19 xe ô tô bán tải do Bộ Công an trang cấp. Đây là những phương tiện được lắp đặt hệ thống thiết bị kỹ thuật chuyên dụng, phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự, trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Đại tá Lương Văn Thiểm, Phó Giám đốc Công an tỉnh thực hiện nghi thức bàn giao phương tiện cho đại diện Công an các xã, phường.

Việc trang cấp phương tiện nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về xây dựng lực lượng Công an xã, phường vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh trong việc tăng cường điều kiện bảo đảm phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng Công an toàn tỉnh, nhất là Công an cấp xã.

Lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị được giao phương tiện phải phân công rõ trách nhiệm quản lý, sử dụng; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, bảo đảm phương tiện được khai thác đúng mục đích, đúng quy định, an toàn và tiết kiệm. Đồng thời, thực hiện nghiêm chế độ quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật, bảo đảm phương tiện luôn sẵn sàng phục vụ công tác, chiến đấu.

Công an các xã, phường cần căn cứ đặc điểm, tình hình địa bàn để bố trí, khai thác phương tiện phù hợp; gắn việc sử dụng phương tiện với nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, phát huy tối đa công năng của hệ thống thiết bị kỹ thuật chuyên dụng trong tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.