Công an tỉnh Bắc Ninh nghiệm thu kết quả huấn luyện Trung đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu năm 2026

Thay mặt Ban Chỉ huy Trung đoàn, đồng chí Thượng tá Phan Hồng Quyền, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Cơ động - Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu Công an tỉnh Bắc Ninh năm 2026 đã có báo cáo, đánh giá kết quả huấn luyện của các cán bộ, chiến sĩ.

Thượng tá Phan Hồng Quyền cho biết, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh; Ban Chỉ huy Trung đoàn đã quán triệt sâu sắc và thực hiện theo đúng quy định của Bộ Công an về việc tổ chức huấn luyện đơn vị Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu. Tổng số cán bộ, chiến sĩ tham gia huấn luyện gồm 672 đồng chí.

Thượng tá Phan Hồng Quyền, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Cơ động - Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu Công an tỉnh Bắc Ninh năm 2026 báo cáo kết quả công tác huấn luyện. Ảnh LD.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh xây dựng kế hoạch, lịch giảng dạy; thành lập tổ giáo viên, Ban quản lý, triệu tập cán bộ, chiến sĩ, chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế.

"Trung đoàn đã tổ chức phổ biến, quán triệt và duy trì tốt nội quy, quy định đối với cán bộ, chiến sĩ đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định của Điều lệnh Công an nhân dân trong thời gian tham gia huấn luyện.

Quá trình tổ chức huấn luyện, các điều kiện phục vụ công tác huấn luyện từ hệ thống văn bản, tài liệu huấn luyện; cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập, vũ khí, công cụ hỗ trợ... đều được đảm bảo. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đảm bảo phù hợp với việc thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn của công an các đơn vị, địa phương.

Các đồng chí giáo viên và cán bộ, chiến sĩ tham gia huấn luyện luôn nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm trong giảng dạy, học tập và rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, nội quy, quy định, điều lệnh Công an nhân dân; khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt các nội dung huấn luyện; bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, công cụ hỗ trợ, trang bị, phương tiện,...", Thượng tá Phan Hồng Quyền thông tin.

Các đại biểu dự buổi báo cáo kết quả huấn luyện Trung đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu năm 2026 của Công an tỉnh Bắc Ninh. Ảnh Quang Vinh.

Với việc chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi bước vào những ngày huấn luyện, kết quả ghi nhận, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu đã nắm vững và thực hành thuần thục những động tác kỹ thuật, chiến thuật cơ bản, kỹ năng sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, đồng thời rèn luyện bản lĩnh chiến đấu, ý chí quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, nội dung huấn luyện võ thuật Công an nhân dân, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, loại khá giỏi đạt 70%. Nội dung kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu cơ bản, 100% cán bộ tham gia huấn luyện nắm chắc và thực hành thuần thục các nội dung kỹ thuật vận động cơ bản, đội hình chiến thuật trong chiến đấu, các đội hình cơ bản, ứng dụng trong giải tán đám đông gây rối biểu tình, bạo loạn. Nội dung bắn súng, kết quả kiểm tra xếp loại giỏi 202 đồng chí, loại khá 268 đồng chí, trung bình 202 đồng chí.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu thực hành những nội dung huấn luyện. Ảnh Quang Vinh.

Phát biểu tại buổi báo cáo kết quả huấn luyện, đồng chí Đại tá Thân Văn Duy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu năm 2026 ghi nhận, biểu dương tinh thần, trách nhiệm, sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, chiến sĩ tham gia huấn luyện.

"Trong quá trình huấn luyện, Ban tổ chức, tổ giáo viên và các đơn vị liên quan đã bám sát chương trình, nội dung và yêu cầu đề ra để tham mưu huấn luyện đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

Cán bộ chiến sĩ có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm sự phân công, tích cực rèn luyện, từng bước nâng cao trình độ, thể lực, kỹ năng, chiến thuật và khả năng hiệp đồng tác chiến. Công tác chỉ huy, điều hành từng bước đi vào nề nếp, sự phối hợp giữa các lực lượng có chuyển biến tích cực.

Đồng chí Đại tá Thân Văn Duy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu năm 2026 phát biểu chỉ đạo. Ảnh Quang Vinh.

Đến nay, công tác huấn luyện Trung đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu đã hoàn thành theo đúng chương trình, kế hoạch với 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia huấn luyện đạt yêu cầu, có đến 80% cán bộ chiến sĩ tham gia huấn luyện đạt kết quả loại khá, giỏi. Trong quá trình huấn luyện, Ban tổ chức, tổ giáo viên và các đơn vị liên quan đã bám sát chương trình, nội dung và yêu cầu đề ra để tham mưu huấn luyện đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

Cán bộ chiến sĩ có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm sự phân công, tích cực rèn luyện, từng bước nâng cao trình độ, thể lực, kỹ năng, chiến thuật và khả năng hiệp đồng tác chiến; công tác chỉ huy, điều hành từng bước đi vào nề nếp, sự phối hợp giữa các lực lượng có chuyển biến tích cực.

Thay mặt lãnh đạo công an tỉnh, tôi ghi nhận, biểu dương tinh thần, trách nhiệm, sự cố gắng, nỗ lực của Ban tổ chức, tổ giáo viên và toàn thể cán bộ, chiến sĩ tham gia huấn luyện năm 2026 đã hoàn thành tốt mục đích, yêu cầu đề ra. Xin chúc mừng toàn thể các đồng chí", Đại tá Thân Văn Duy nhấn mạnh.

Trong quá trình huấn luyện, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho rằng, vẫn còn những tồn tại, hạn chế và khó khăn, vướng mắc. Chính vì thế, đồng chí yêu cầu thời gian tới Ban tổ chức, tổ giáo viên cần tiếp tục đổi mới theo hướng sát thực tế hơn, thiết thực hơn và yêu cầu cao hơn. Nội dung nào cán bộ, chiến sĩ còn yếu thì tập trung nhiều; nội dung nào đã đạt thì tiếp tục nâng cao, tuyệt đối không tổ chức huấn luyện chỉ để cho có, cho đủ nội dung, đủ thời gian.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu thực hành những nội dung huấn luyện. Ảnh Quang Vinh.

Cán bộ, chiến sĩ sau khi trở về đơn vị, ngoài thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng cần chủ động nâng cao tinh thần, trách nhiệm, ý thức, tự nghiên cứu, rèn luyện các kỹ, chiến thuật đã được tập huấn. Chấp hành nghiêm sự phân công, điều động, huy động của cấp trên khi có yêu cầu và luôn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu, khi có mệnh lệnh phải nhanh chóng tập trung, cơ động và thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ theo yêu cầu.

Công an các đơn vị, địa phương có cán bộ, chiến sĩ tham gia huấn luyện phải quan tâm đúng mức đến lực lượng Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu của đơn vị. Các đồng chí chỉ huy đơn vị phải nắm chắc cán bộ thuộc lực lượng dự bị chiến đấu của đơn vị mình; nắm rõ quân số, khả năng tham gia nhiệm vụ, những vấn đề cần lưu ý và chủ động có phương án xử lý khi có yêu cầu huy động.

Đại tá Thân Văn Duy trao tặng giấy khen của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức huấn luyện Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu năm 2026. Ảnh LD.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, nhắc nhở, duy trì việc rèn luyện thể lực, điều lệnh, kỹ năng và ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ. Khi có yêu cầu huy động, đơn vị phải bảo đảm huy động đúng người, đúng thành phần, đủ quân số, đủ trang phục, thiết bị, công cụ hỗ trợ và đảm bảo đúng thời gian và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Nhân dịp này, Đại tá Thân Văn Duy cũng trao tặng Giấy khen của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho 1 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức huấn luyện.