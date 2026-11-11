Công an tỉnh An Giang tổ chức tổng kiểm tra sau vụ lật ca nô du lịch ở Phú Quốc
Thông tin tại buổi giao ban báo chí định kỳ tháng 11/2026, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang tổ chức vào sáng 11/11, Đại tá Nguyễn Hải Dương, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang cho biết, sau vụ tại nạn lật ca nô chở khách du lịch tại Đặc khu Phú Quốc , Công an tỉnh An Giang đã tổ chức tổng kiểm tra lập lại trật tự an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn.
Cụ thể, sau vụ lật ca nô du lịch tại khu vực Hòn Mây Rút Ngoài (Phú Quốc) vào tháng 7/2026, địa phương đã triển khai đợt tổng kiểm tra, rà soát phương tiện, cảng biển, bến thủy nội địa trên địa bàn.
Qua kiểm tra bước đầu, các lực lượng đã hệ thống hóa thực trạng hoạt động giao thông đường thủy, điều kiện kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải thủy, đặc biệt tại Đặc khu Phú Quốc. Qua đó, xác định những bất cập để tham mưu giải pháp khắc phục.
Riêng lực lượng Công an tỉnh đã tổ chức 70 cuộc kiểm tra 12 bến tàu khách, 25 phương tiện vận chuyển hành khách và 50 phương tiện du lịch. Qua kiểm tra, đã lập biên bản xử lý 17 trường hợp vi phạm, tổng số tiền phạt hơn 32 triệu đồng; yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với 82 bến thủy nội địa và 74 phương tiện chưa đủ điều kiện hoạt động.
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/cong-an-tinh-an-giang-to-chuc-tong-kiem-tra-sau-vu-lat-ca-no-du-lich-o-phu-quoc-547176.html