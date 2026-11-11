Công an tỉnh An Giang tổ chức tổng kiểm tra sau vụ lật ca nô du lịch ở Phú Quốc

Cụ thể, sau vụ lật ca nô du lịch tại khu vực Hòn Mây Rút Ngoài (Phú Quốc) vào tháng 7/2026, địa phương đã triển khai đợt tổng kiểm tra, rà soát phương tiện, cảng biển, bến thủy nội địa trên địa bàn.

Quang cảnh giao ban báo chí

Qua kiểm tra bước đầu, các lực lượng đã hệ thống hóa thực trạng hoạt động giao thông đường thủy, điều kiện kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải thủy, đặc biệt tại Đặc khu Phú Quốc. Qua đó, xác định những bất cập để tham mưu giải pháp khắc phục.

Đại tá Nguyễn Hải Dương, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang phát biểu

Riêng lực lượng Công an tỉnh đã tổ chức 70 cuộc kiểm tra 12 bến tàu khách, 25 phương tiện vận chuyển hành khách và 50 phương tiện du lịch. Qua kiểm tra, đã lập biên bản xử lý 17 trường hợp vi phạm, tổng số tiền phạt hơn 32 triệu đồng; yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với 82 bến thủy nội địa và 74 phương tiện chưa đủ điều kiện hoạt động.