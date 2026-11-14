Công an tỉnh An Giang thực tập phương án chữa cháy tại Công ty Hwaseung

Một số hình ảnh tại buổi thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Buổi thực tập có sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, lực lượng PCCC cơ sở cùng cán bộ, công nhân viên công ty.

Tình huống giả định xảy ra cháy do sự cố chập điện tại khu vực sản xuất. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, có nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận, phát sinh nhiều khói, khí độc, đe dọa tính mạng người lao động và tài sản doanh nghiệp.

Ngay khi phát hiện cháy, lực lượng PCCC cơ sở nhanh chóng phát tín hiệu báo động, thông báo cho lực lượng chức năng, tổ chức cắt điện khu vực xảy ra sự cố, hướng dẫn công nhân thoát nạn đến nơi an toàn; đồng thời sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa, ngăn cháy lan. Lực lượng tại chỗ cũng triển khai tìm kiếm người mắc kẹt, hỗ trợ sơ cứu người bị nạn.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH điều động 30 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, triển khai đội hình chữa cháy, tìm kiếm, cứu người bị nạn và phối hợp lực lượng cơ sở khống chế đám cháy. Sau 15 phút triển khai các biện pháp chữa cháy, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Thông qua buổi thực tập, các lực lượng có dịp vận dụng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ vào xử lý tình huống giả định, nâng cao khả năng phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chuyên nghiệp với lực lượng PCCC cơ sở. Qua đó, kiểm tra khả năng hoạt động của phương tiện, thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; đánh giá tính phù hợp của phương án và khả năng ứng phó khi xảy ra sự cố thực tế.

Tin và ảnh: TIẾN DŨNG