Công an tỉnh An Giang mang Trung thu đến với học sinh Khmer khó khăn

Trao tặng quà Trung thu cho học sinh Khmer.

Ngày 23/9, tại Trường Tiểu học An Tức, xã Ô Lâm (An Giang), Đoàn Thanh niên Công an tỉnh An Giang phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội xã Ô Lâm, Ủy ban MTTQ phường Hòa Hưng, Đội Thầy thuốc nhân đạo phường Hòa Hưng và Nhóm thiện nguyện Kim Thoa (TPHCM) tổ chức Chương trình “Trung thu cho em” năm 2026. Tham dự có bà Neáng Sâm Bô, Phó Chủ tịch UBND xã Ô Lâm.

Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh An Giang chuẩn bị quà Trung thu cho học sinh.

Tại chương trình, các em được thưởng thức những tiết mục văn nghệ hát về Trung thu, nghe đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi đến các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2026.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng 300 phần quà Trung thu cho các em học sinh Khmer có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại Trường Tiểu học An Tức. Mỗi phần quà trị giá 300 nghìn đồng, gồm: lồng đèn, bánh Trung thu, sữa và các dụng cụ học tập thiết yếu. Tổng giá trị quà tặng khoảng 90 triệu đồng.

Những phần quà được trao đến các em không chỉ mang đến niềm vui trong dịp Tết Trung thu, mà còn là nguồn động viên thiết thực, góp phần giúp học sinh có thêm điều kiện học tập, tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Học sinh Trường Tiểu học An Tức (xã Ô Lâm) tham dự buổi tặng quà.

Trao quà Trung thu cho học sinh Khmer khó khăn Trường Tiểu học An Tức (xã Ô Lâm, tỉnh An Giang).

Đại diện chính quyền địa phương trao cảm tạ các đơn vị tài trợ.

Đặc biệt, đối với nhiều em học sinh Khmer có hoàn cảnh còn khó khăn, chiếc lồng đèn, phần bánh Trung thu hay những dụng cụ học tập mới đều trở thành món quà tinh thần ý nghĩa, giúp các em đón một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp hơn.

Chương trình “Trung thu cho em” cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm của các tổ chức Đoàn, Mặt trận, các lực lượng xã hội và những tấm lòng thiện nguyện đối với trẻ em vùng đồng bào dân tộc Khmer còn nhiều khó khăn.

Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, huy động sự chung tay của cộng đồng trong công tác chăm lo, bảo vệ và tạo điều kiện để trẻ em được phát triển toàn diện.