Tiếp và làm việc với đoàn có Đại tá Đào Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang cùng đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Trưởng Công an đặc khu Phú Quốc và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an.

Đại diện Công an tỉnh An Giang tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Liên bang Nga.

Đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Liên bang Nga.

Tại buổi làm việc, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Đại tá Đào Hải Đăng bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp Đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Liên bang Nga đến thăm và làm việc với Công an tỉnh An Giang.

Giới thiệu khái quát về Đặc khu Phú Quốc, Đại tá Đào Hải Đăng cho biết, với mục tiêu xây dựng Phú Quốc “phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế”. Đặc khu Phú Quốc đang tập trung tối đa nguồn lực hoàn thiện hệ thống hạ tầng chiến lược đồng bộ, từ Cảng hàng không quốc tế, cảng biển nước sâu, hệ thống giao thông kết nối thông minh đến hạ tầng số hiện đại. Đồng thời, tích cực thi công để kịp hoàn thành tiến độ phục vụ sự kiện APEC 2027, trong đó có một số công trình có sử dụng lao động người nước ngoài như dự án Cảng hàng không quốc tế mở rộng, Trung tâm hội nghị, Tuyến tàu điện nhẹ LRT,….

Đại tá Đào Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Liên bang Nga.

Từ đầu năm 2025 đến nay có tổng số hơn 2,9 triệu lượt người nước ngoài nhập cảnh, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang (tại Phú Quốc có hơn 2,8 triệu lượt người). Trong đó có 204.082 lượt công dân Nga (tại Phú Quốc có 203.490 lượt người) chiếm 7,2% trên tổng số người nước ngoài cư trú trên địa bàn tỉnh. Công tác quản lý cư trú, xuất nhập cảnh luôn được Công an tỉnh triển khai chặt chẽ, góp phần giữ vững môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

Trao đổi định hướng trong thời gian tới, Đại tá Đào Hải Đăng khẳng định, Công an tỉnh An Giang tiếp tục triển khai các biện pháp giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh nói chung và trên địa bàn đặc khu Phú Quốc nói riêng. Phân công lực lượng tuần tra, bảo đảm ANTT hỗ trợ người nước ngoài, công dân Nga xử lý các vụ việc liên quan nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình hoạt động, tham quan, du lịch, đầu tư, lao động tại An Giang. Đồng thời mong muốn Đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Liên bang Nga tuyên truyền cho các doanh nghiệp, lữ hành du lịch khi đến đặc khu Phú Quốc chấp hành tốt các quy định pháp luật của Việt Nam. Trao đổi nhà chức trách có thẩm quyền phối hợp tích cực với Công an tỉnh An Giang trong giải quyết các vấn đề phức tạp, vụ việc vi phạm pháp luật Việt Nam liên quan đến công dân Nga.

Thiếu tướng Avezov Andrey Makhsudovich phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Avezov Andrey Makhsudovich, bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo lãnh đạo Công an tỉnh An Giang; đồng thời đánh giá cao những thành tựu và kinh nghiệm thực tiễn của Công an tỉnh An Giang trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, trên cơ sở quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Liên bang Nga, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm nghiệp vụ và phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng, chống các loại tội phạm.