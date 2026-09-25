Công an tỉnh An Giang huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Công an tỉnh An Giang hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở của 5 xã.

Nội dung tập huấn tập trung vào các chuyên đề: Bồi dưỡng chính trị, pháp luật; nắm tình hình và tham gia bảo vệ an ninh, trật tự; đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; vận động, giáo dục người có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở; quản lý hành chính về trật tự xã hội; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bên cạnh đó, học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông; thực hiện nhiệm vụ khi được điều động; quân sự, võ thuật và một số kỹ năng xử lý tình huống thực tế tại cơ sở.

Tại chương trình, học viên thảo luận, trao đổi những vấn đề cần chú ý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, xử lý các tình huống thực tế và được giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ…

Theo kế hoạch, Công an tỉnh An Giang dự kiến mở 48 lớp cho 4.200 học viên là tổ phó, tổ viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại các xã, phường, đặc khu.