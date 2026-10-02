Công an tìm nhân chứng vụ thanh niên tử vong trong ô tô trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Ngày 2/10, Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang điều tra, giải quyết vụ việc "chết chưa rõ nguyên nhân" xảy ra ngày 27/9, tại Km20, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (chiều Hà Nội đi Thái Nguyên, thuộc địa phận xã Tam Giang, thành phố Bắc Ninh).

Công an thành phố Bắc Ninh tìm nhân chứng vụ nam thanh niên tử vong chưa rõ nguyên nhân trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đề nghị những ai biết vụ việc nêu trên liên hệ với cơ quan này cung cấp nội dung, thông tin và tài liệu chứng cứ để giải quyết vụ việc được khách quan, đúng quy định của pháp luật.

Mọi thông tin liên quan đến vụ việc trên đề nghị thông báo ngay đến Đội điều tra - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều Công an thành phố Bắc Ninh để phối hợp giải quyết, theo địa chỉ số 169 đường Lý Anh Tông, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh. Liên hệ cán bộ Nguyễn Văn Hoan - điều tra viên theo số điện thoại: 0972.282.589.

Trao đổi với PV Báo Xây dựng, ông Nguyễn Văn Hoan, điều tra viên thụ lý việc cho biết, khi cơ quan chức năng đến hiện trường thì thấy một thanh niên tử vong chưa rõ nguyên nhân trên chiếc xe ô tô màu đen BKS 20B-245.74.