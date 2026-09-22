Công an tìm chủ nhân của chiếc két sắt bị bỏ quên bên đường

Ngày 22.9, Công an phường Lê Chân (Hải Phòng) nhận được phản ánh của người dân về một chiếc két sắt bị bỏ lại ở địa chỉ số 78 Cầu Đất, không có người nhận.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Lê Chân kiểm tra và xác định chiếc két chưa có người đến nhận, chưa xác định được chủ sở hữu.

Hình ảnh chiếc két sắt bị bỏ quên

Két sắt mang nhãn hiệu Philips, màu vàng nhạt, model SBX202-5C0, trọng lượng khoảng 50kg; kích thước 50x42x36cm.

Công an phường Lê Chân đề nghị cá nhân, tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến chiếc két sắt liên hệ để được giải quyết theo quy định.

Người có thông tin có thể liên hệ trực tiếp Công an phường Lê Chân, qua số điện thoại 0916099995 hoặc Trực ban Công an phường qua số 0225376481.