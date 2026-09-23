Công an tìm chủ nhân của 46 thùng trứng đà điểu bị bỏ lại ở Cao Bằng

Ngày 23/9, Công an tỉnh Cao Bằng thông báo tìm chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp đối với 46 thùng carton chứa trứng đà điểu đang bị tạm giữ.

Trước đó, ngày 8/9, tại Km 273 Quốc lộ 3, thuộc địa phận tổ dân phố Phan Thanh, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng kiểm tra ô tô biển kiểm soát 11H-006.78. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ 46 thùng carton màu vàng, bên trong chứa trứng đà điểu.

Lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ 46 thùng carton màu vàng, bên trong chứa trứng đà điểu. Ảnh: Công an tỉnh Cao Bằng.

Đến nay, cơ quan chức năng chưa xác định được người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp của số tang vật trên.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng đề nghị cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp của số tang vật đến liên hệ để làm rõ và giải quyết vụ việc theo quy định.

Người liên quan có thể đến địa chỉ Tổ Tân An 2, phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng. Cán bộ tiếp nhận là đồng chí Dương Đức Mạnh, cán bộ Đội 4, số điện thoại 078.5050.999.

Khi đến làm việc, người liên quan cần mang theo giấy tờ xác định nhân thân hoặc tư cách đại diện cùng các tài liệu chứng minh quyền sở hữu, quản lý hoặc sử dụng hợp pháp đối với tang vật.

Theo Công an tỉnh Cao Bằng, đây là thông báo lần 1, được ban hành ngày 18/9. Thông báo lần 2 sẽ được thực hiện trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông báo lần 1 được đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng.

Trong thời hạn 1 năm kể từ ngày ra thông báo lần 2, nếu không có cá nhân, tổ chức đến làm việc, cơ quan Công an sẽ xử lý số tang vật theo quy định của pháp luật.