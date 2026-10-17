Công an Thủ đô nỗ lực trong 'Chiến dịch 500 ngày đêm' tìm lại tên các liệt sĩ

Những việc làm thiết thực

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội trong việc triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, lực lượng Công an cơ sở đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tham mưu kịp thời với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết; phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể tiến hành rà soát, xác minh kỹ lưỡng thông tin các trường hợp thân nhân liệt sĩ thuộc diện thu nhận mẫu.

Xã Phú Xuyên tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin. Ảnh PV

Tại xã Phú Xuyên, những ngày đầu tháng 10-2026, Công an xã Phú Xuyên đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an thành phố Hà Nội và cơ quan chức năng tổ chức thu nhận mẫu ADN lần thứ hai cho các thân nhân liệt sĩ trên địa bàn.

Theo Thiếu tá Trịnh Minh Tùng, Trưởng Công an xã Phú Xuyên, xác định tính chính xác của dữ liệu là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả của quá trình đối sánh ADN, Công an xã đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát khu vực rà soát tỉ mỉ từng trường hợp, đối chiếu thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hoàn thiện đầy đủ các biểu mẫu theo quy định và trực tiếp thông báo, hướng dẫn thân nhân liệt sĩ về thời gian, địa điểm cùng các thủ tục cần thiết.

Không chỉ dừng lại ở các điểm thu nhận tập trung, lực lượng Công an còn triển khai linh hoạt nhiều biện pháp hỗ trợ thiết thực đối với những trường hợp cao tuổi, sức khỏe yếu, không thể tự di chuyển.

Đối với thân nhân liệt sĩ không có khả năng đến điểm thu mẫu, Tổ công tác đã trực tiếp đến tận nơi cư trú để thực hiện việc lấy mẫu sinh phẩm ADN. Cán bộ, chiến sĩ vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn vừa ân cần động viên, giải thích để các gia đình yên tâm phối hợp.

Theo kết quả tổng hợp từ Công an xã Phú Xuyên, trong đợt này, lực lượng chức năng đã thu nhận tổng số 97 mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ. Bên cạnh đó, theo báo cáo của Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú Xuyên, đến chiều ngày 17/9, các lực lượng đã tiến hành khai quật thành công 87 trên tổng số 87 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin để phục vụ công tác lấy mẫu ADN.

Tổ công tác Công an xã Phú Xuyên trực tiếp đến tận nhà thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với thân nhân liệt sĩ tuổi cao, sức khỏe yếu. Ảnh PV

Với tinh thần trách nhiệm cao, sự phối hợp nhịp nhàng và tổ chức thực hiện khẩn trương, tiến độ nhiệm vụ tại xã Phú Xuyên đã nhanh hơn 15 ngày so với kế hoạch ban đầu. Nghĩa trang liệt sĩ thôn Thống Nhất là điểm cuối cùng trong tổng số 11 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn xã Phú Xuyên có phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính được tổ chức khai quật, lấy mẫu ADN. Việc hoàn thành nhiệm vụ tại đây đánh dấu mốc quan trọng, khép lại công tác khai quật, lấy mẫu tại 11 trên 11 nghĩa trang liệt sĩ theo kế hoạch của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND xã Phú Xuyên Nguyễn Thị Bích Phượng nhấn mạnh, công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định và xác định danh tính liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi xuân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Không chỉ riêng Phú Xuyên, không khí khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cũng lan tỏa tại nhiều địa bàn khác trên toàn thành phố. Có thể kể đến như Công an xã Phúc Lộc và Công an phường Tùng Thiện, lực lượng chức năng đã phối hợp tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với thân nhân liệt sĩ đợt 2. Nhiều thân nhân tuổi cao vẫn kiên nhẫn chờ đợi với niềm hy vọng lớn lao tìm lại tên tuổi người thân sau nhiều năm mong mỏi.

Công an xã Bất Bạt phối hợp các đơn vị hướng dẫn gia đình kê khai thông tin, đối chiếu hồ sơ và lấy mẫu theo quy định, hỗ trợ tối đa cho các trường hợp cao tuổi, sức khỏe hạn chế. Công an xã Hạ Bằng bố trí phương tiện đưa đón thân nhân liệt sĩ đến điểm thu mẫu, trực tiếp hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và kiểm tra thông tin.

Đồng thời, đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên địa bàn thành phố đang được triển khai đồng bộ, khẩn trương tại nhiều đơn vị như Công an các phường Bạch Mai, Thanh Xuân, Vĩnh Tuy, Đại Mỗ, Long Biên, Ba Đình, Hoàng Liệt, Láng, Định Công, Ngọc Hà, Hai Bà Trưng; cùng Công an các xã Yên Lãng, Hồng Vân, Chương Dương, Thường Tín, Nam Phù, Vĩnh Thanh, Vĩnh Hưng.

Công an các địa phương Công an thành phố Hà Nội hướng dẫn thân nhân liệt sĩ hoàn thiện hồ sơ và thủ tục thu nhận mẫu sinh phẩm ADN tại điểm thu tập trung. Ảnh PV

Tại phường Kim Liên, trên tổng số 209 trường hợp thân nhân liệt sĩ thuộc diện cần thu nhận mẫu ADN, tính đến nay, Công an phường đã phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Bệnh viện Da liễu và UBND phường tổ chức thu nhận mẫu an toàn, khoa học, bảo đảm đúng quy trình chuyên môn.

Toàn bộ quá trình thu nhận, bảo quản và quản lý mẫu sinh phẩm được thực hiện nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các văn bản hướng dẫn, bảo đảm đúng người, đúng đối tượng, tạo cơ sở dữ liệu ADN chính xác phục vụ công tác đối sánh di truyền trong thời gian tới.

Thắp sáng hy vọng đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi

Đằng sau mỗi mẫu sinh phẩm ADN được thu nhận là biết bao câu chuyện cảm động, chứa đựng nỗi mong chờ và khát vọng đoàn tụ khắc khoải suốt nhiều thập kỷ của các gia đình liệt sĩ. Những tình cảm ấy đã được gửi gắm qua những bức thư cảm ơn đầy xúc động gửi tới lực lượng Công an Thủ đô.

Nội dung thư cảm ơn của gia đình thân nhân liệt sĩ Trần Thanh Tịnh. Ảnh PV

Vừa qua, ông Bùi Công Khanh, trú tại số 57 trên 82 Kim Mã, thuộc phường Ngọc Hà, đã gửi thư cảm ơn tới Công an phường Ngọc Hà với tiêu đề “Thỏa lòng mong ước 56 năm”. Trong thư, ông bày tỏ niềm xúc động sâu sắc và lòng biết ơn đối với đồng chí Cảnh sát khu vực cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường đã hỗ trợ nhiệt tình trong quá trình thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho mẹ ông - là chị gái của liệt sĩ Nguyễn Văn An.

Do tuổi cao, sức yếu và dấu vân tay đã mờ, quá trình thu nhận hồ sơ căn cước cũng như mẫu sinh phẩm ADN gặp nhiều trở ngại lớn. Nhờ sự kiên trì, ân cần động viên, trấn an tinh thần và thực hiện khéo léo các thao tác nghiệp vụ của cán bộ Công an phường, chỉ sau khoảng 10 phút nỗ lực, việc thu nhận đã thành công, thắp lên hy vọng tìm kiếm danh tính liệt sĩ sau hơn 56 năm mỏi mòn chờ đợi của gia đình.

Tương tự, tại phường Kim Liên, vào chiều ngày 2-7, em gái của liệt sĩ Trần Thanh Tịnh từ Hà Tĩnh ra Hà Nội tham gia chương trình thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ. Do tuổi cao và vân tay bị mờ, việc chụp ảnh căn cước và lấy mẫu gặp khó khăn khiến gia đình lo lắng.

Nhờ sự động viên trấn an kịp thời và sự kiên trì thử nghiệm nhiều phương pháp hỗ trợ của cán bộ Công an phường Kim Liên, quy trình đã hoàn thành tốt đẹp. Trong thư cảm ơn, gia đình bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần phục vụ Nhân dân, cảm nhận được sự ấm áp gần gũi như người thân trong gia đình từ lực lượng Công an.

Theo Trung tá Đỗ Đức Khoa - Trưởng Công an phường Kim Liên, những ghi nhận từ Nhân dân chính là nguồn động lực lớn lao để cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống “Vì Nhân dân phục vụ”, lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an bản lĩnh, nhân văn.

Công an Hà Nội kiên trì, tận tình hỗ trợ thân nhân liệt sĩ trong quá trình thu nhận vân tay và sinh phẩm ADN. Ảnh PV

Nhìn nhận về tầm vóc và ý nghĩa của nhiệm vụ này trên phạm vi toàn quốc, phát biểu tại lễ phát động triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên toàn quốc hồi tháng 6 vừa qua, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ - đã nhấn mạnh rằng chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đang bước vào giai đoạn quyết định.

Cả nước hiện còn trên 175 ngàn liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt, trên 300 ngàn mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin - đây là nỗi trăn trở lớn của hệ thống chính trị và toàn dân. Phó Thủ tướng cho rằng công việc thiêng liêng này vừa là trách nhiệm trước lịch sử vừa là sự cấp bách chạy đua với thời gian, khi nhiều thân nhân trực hệ đã tuổi cao sức khỏe yếu, mang theo khát vọng tìm người thân suốt cuộc đời.

“Chiến dịch 500 ngày đêm” không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là “mệnh lệnh từ trái tim”, thể hiện sự tri ân sâu sắc của toàn xã hội với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Ảnh PV

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an thành phố Hà Nội, xác định đây là việc làm rất có ý nghĩa và thiêng liêng, góp phần hoàn thành việc xây dựng ngân hàng dữ liệu GEN, làm cơ sở để so sánh, đối khớp với danh tính liệt sĩ đã được quy tập, mở ra hy vọng đưa các liệt sĩ chưa xác định được danh tính về với người thân, trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành và các địa phương tổ chức thu nhận mẫu ADN cho thân nhân của liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn Thành phố Hà Nội, bảo đảm tiến độ được giao

Mỗi mẫu sinh phẩm ADN được thu nhận không chỉ là dữ liệu khoa học chính xác phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mà còn là hiện thân của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội trong việc đưa các anh hùng liệt sĩ trở về trọn vẹn với tên tuổi, quê hương và vòng tay yêu thương của gia đình, đất nước.