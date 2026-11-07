Công an Thủ đô lan tỏa văn hóa đọc trong giới trẻ

Lan tỏa tình yêu sách từ người chiến sĩ Công an Thủ đô

Trong lực lượng Công an nhân dân (CAND), văn hóa đọc không chỉ góp phần nâng cao kiến thức, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn mà còn là nền tảng bồi đắp đạo đức, văn hóa ứng xử của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Nhiều hoạt động thiết thực đang được triển khai nhằm đưa sách đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Đại úy Vũ Thị Lan Anh giành giải cao nhất cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc trong CAND năm 2026”.

Đại úy Vũ Thị Lan Anh (cán bộ phòng PX03, Công an TP Hà Nội) - người giành giải cao nhất cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc trong CAND năm 2026” cho biết, yêu thích và theo dõi cuộc thi từ năm 2019, vì vậy, luôn mong muốn bản thân một lần được tự mình thực hiện video clip để giới thiệu về cuốn sách mà mình tâm đắc.

Và năm nay, khi cuộc thi được phát động với chủ đề “Sách và Ước mơ vươn xa”, Lan Anh cảm nhận đây chính là cơ hội để hiện thực hóa dự định đã ấp ủ từ lâu. Vì vậy, dù thời điểm thực hiện khá bận rộn, nữ Đại úy vẫn quyết tâm tham gia và lựa chọn hình thức video clip để kể câu chuyện về cuốn sách theo cách trực quan, sinh động, gần gũi hơn với người xem.

Đại úy Vũ Thị Lan Anh lựa chọn cuốn sách “Xây dựng văn hóa ứng xử cho cán bộ, chiến sĩ CAND theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, do Đại tướng, GS.TS Tô Lâm chủ biên (khi đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an). Hiện nay, đồng chí Tô Lâm giữ cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nữ Đại úy này cho biết, cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản tháng 11/2023, có ý nghĩa thiết thực đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ bởi văn hóa ứng xử không chỉ thể hiện qua lời nói, cử chỉ mà còn phản ánh bản lĩnh, đạo đức và trách nhiệm trước nhân dân. Những bài học từ trang sách cần được chuyển hóa thành hành động cụ thể trong thực tiễn công tác, chiến đấu và phục vụ nhân dân.

Theo Lan Anh, mỗi người có thể dành 15-20 phút mỗi ngày để đọc sách.

Qua bài dự thi, Đại úy Vũ Thị Lan Anh muốn gửi gắm thông điệp: Đọc sách không đơn thuần là tiếp nhận tri thức mà còn là quá trình thay đổi nhận thức, hoàn thiện bản thân và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

Để hình thành thói quen đọc, theo Đại úy Vũ Thị Lan Anh, mỗi người có thể bắt đầu từ những việc đơn giản như dành 15-20 phút mỗi ngày, lựa chọn sách phù hợp với sở thích và nhu cầu… Cùng với nỗ lực cá nhân, gia đình, nhà trường và các tổ chức đoàn thể cần tạo dựng môi trường đọc tích cực, để đọc sách trở thành niềm vui và nhu cầu tự thân.

Trước sức hút của video ngắn và mạng xã hội, Đại úy Vũ Thị Lan Anh cho rằng, không nên đặt sách và công nghệ ở hai thái cực đối lập. Thay vào đó, cần chủ động đổi mới cách giới thiệu sách thông qua video ngắn, podcast, tọa đàm hoặc những câu chuyện truyền cảm hứng. Bởi vì, một video hay có thể khơi gợi sự tò mò, nhưng chính giá trị của cuốn sách mới khiến người xem muốn đọc đến cùng.

Cần chủ động đổi mới cách giới thiệu sách.

Với vai trò Đại sứ văn hóa đọc trong CAND, Đại úy Vũ Thị Lan Anh mong muốn phát huy thế mạnh công tác tuyên truyền để xây dựng các video giới thiệu sách, tổ chức góc đọc tại đơn vị, hoạt động chia sẻ sách theo chủ đề; Đồng thời đưa sách đến gần hơn với học sinh thông qua các chương trình giao lưu, trải nghiệm và hoạt động thiện nguyện.

“Muốn lan tỏa tình yêu sách thì trước hết bản thân phải thực sự yêu sách, duy trì thói quen đọc và biến những điều tốt đẹp tiếp nhận từ sách thành hành động trong công việc, cuộc sống” - Đại úy Vũ Thị Lan Anh nhấn mạnh.

Có thể thấy, người chiến sĩ Công an không chỉ đọc sách mà còn đưa những giá trị từ sách vào công việc, cuộc sống và hoạt động cộng đồng, tình yêu sách sẽ được lan tỏa bằng chính những hành động thiết thực.

Khi sách phải cạnh tranh với video ngắn

Mỗi ngày, Lê Hà Gia Linh (sinh viên năm thứ 2, ngành Truyền thông quốc tế, Học viện Ngoại giao) dành khoảng 1-2 tiếng đọc sách, trong khi thời gian sử dụng mạng xã hội lên tới 2-3 tiếng, bao gồm cả học tập, công việc và giải trí.

Linh duy trì song song hai hình thức: Sử dụng mạng xã hội để cập nhật thông tin, còn đọc sách để hiểu sâu hơn về những vấn đề quan tâm.

Theo Linh, video ngắn có ưu thế nhanh, trực quan, đáp ứng nhu cầu cập nhật thông tin và giải trí. Trong khi đó, sách giúp người đọc có thêm thời gian suy ngẫm, tiếp cận kiến thức một cách sâu sắc và hệ thống hơn.

Tuy nhiên, thói quen tiếp nhận thông tin nhanh cũng ít nhiều ảnh hưởng đến khả năng tập trung khi đọc sách. Linh từng mất 3-4 tháng mới đọc xong cuốn “Lược sử nghệ thuật” của E.H. Gombrich do thường xuyên bị điện thoại phân tâm. Khi đã quen với những nội dung chỉ kéo dài vài chục giây, việc kiên trì theo dõi một cuốn sách dày trở thành thử thách không nhỏ.

Dù vậy, Linh không cho rằng TikTok hay Reels hoàn toàn có tác động tiêu cực. Nếu được chọn lọc, những video ngắn vẫn có thể khơi gợi trí tò mò, bổ sung kiến thức và truyền cảm hứng tìm đọc sách. Các xu hướng như BookTok, video giới thiệu sách, podcast văn học hay những buổi thảo luận về tác phẩm cũng có thể trở thành cầu nối giữa sách và độc giả trẻ.

“Đọc sách còn giúp mỗi người rèn luyện tư duy phản biện. Có những giá trị chỉ được tìm thấy khi con người học cách sống chậm lại” - Linh chia sẻ.

Thực tế, rào cản đối với văn hóa đọc không chỉ đến từ sức hút của mạng xã hội mà còn nằm ở việc thiếu sự lựa chọn phù hợp và tính kiên trì của người đọc.

Theo Kiều, muốn thu hút người trẻ tìm đến sách cần đổi mới cách giới thiệu, quảng bá tác phẩm.

Nguyễn Ngọc Kiều (sinh viên năm thứ 3, ngành Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho biết, trước đây cô thường mua sách theo cảm hứng, nhất là khi tác giả yêu thích ra mắt tác phẩm mới hoặc đọc được những bài giới thiệu hấp dẫn. Tuy nhiên, không ít cuốn sách sau khi mua về lại bị bỏ dở do nội dung không phù hợp với sở thích hoặc thiếu thời gian đọc.

Theo Kiều, muốn thu hút người trẻ tìm đến sách cần đổi mới cách giới thiệu, quảng bá tác phẩm. Những bài viết, video đánh giá có chất lượng, cung cấp thông tin đủ sâu để khơi gợi sự tò mò sẽ giúp độc giả có thêm động lực lựa chọn sách. Bên cạnh đó, việc tận dụng các xu hướng trên mạng xã hội cũng là cách tạo sự chú ý, đưa những tác phẩm có giá trị đến gần hơn với giới trẻ.

Từ những chia sẻ trên cho thấy, người trẻ không quay lưng với sách, nhưng cần cách tiếp cận mới, tận dụng nền tảng số để khơi gợi hứng thú và hình thành thói quen đọc bền vững.