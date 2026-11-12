Công an Thủ đô hướng tới hội thi sân khấu hóa 'Quy tắc ứng xử': Lan tỏa văn hóa từ những việc làm cụ thể

Trước đó, ngày 11/11, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức Hội thi sân khấu hóa “Quy tắc ứng xử của CBCS CATP Hà Nội” với chủ đề “Bản lĩnh – Trí tuệ – Nhân văn – Thanh lịch – Hiện đại”.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Tổ chức báo cáo tiến độ, kế hoạch triển khai và trao đổi về những nội dung trọng tâm cần thực hiện trước, trong và sau Hội thi. Trên cơ sở đó, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền yêu cầu 21 đội tuyển chú trọng chất lượng từng phần thi, từ video clip đến các tiết mục sân khấu hóa; bảo đảm nội dung đúng chủ trương, đúng Quy tắc ứng xử, đồng thời thể hiện chuẩn mực về tác phong, điều lệnh, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô chính quy, kỷ luật, kỷ cương. Nhấn mạnh Hội thi không phải hoạt động mang tính hình thức hay đơn thuần là sân chơi tranh tài, đồng chí Phó Giám đốc CATP cho rằng giá trị quan trọng nhất nằm ở hiệu quả giáo dục và khả năng vận dụng vào thực tiễn. Mỗi tác phẩm, mỗi tình huống cần có chiều sâu, giàu tính nhân văn, giúp CBCS tự soi, tự sửa, nâng cao ý thức và trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Cùng với yêu cầu về chất lượng chuyên môn, công tác truyền thông cũng được xác định là nhiệm vụ cần triển khai đồng bộ, rộng khắp. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền yêu cầu phát huy vai trò tuyên truyền của chính 21 đội thi và Công an các xã, phường, qua đó đưa những giá trị văn hóa ứng xử của Công an Thủ đô đến gần hơn với Nhân dân, tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động, từ mỗi CBCS đến từng đơn vị.

Sân chơi chính trị, văn hóa quy mô toàn Thành phố

Những yêu cầu đặt ra tại cuộc họp Ban Tổ chức cũng cho thấy định hướng của Hội thi năm nay: không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn chú trọng khả năng vận dụng Quy tắc ứng xử trong những tình huống cụ thể. Theo kế hoạch, Hội thi sân khấu hóa “Quy tắc ứng xử của CBCS - CATP Hà Nội” dự kiến diễn ra trong hai ngày 17 và 18/11/2026, quy tụ 21 đội tuyển đại diện cho 21 cụm thi đua trực thuộc CATP.

Đây là hoạt động sinh hoạt chính trị, văn hóa thiết thực, hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất”, đồng thời hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Với hình thức sân khấu hóa, những chuẩn mực ứng xử được chuyển tải thông qua các tiểu phẩm, hoạt cảnh gắn với thực tiễn công tác. Qua đó, CBCS có điều kiện thể hiện khả năng nhận diện vấn đề, lựa chọn cách giải quyết phù hợp với quy định pháp luật, quy trình công tác, đồng thời bảo đảm thái độ tôn trọng, lắng nghe Nhân dân.

Nội dung Hội thi xoay quanh 5 giá trị định hướng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô: “Bản lĩnh - Trí tuệ - Nhân văn - Thanh lịch - Hiện đại”, cùng các chuẩn mực ứng xử, 10 việc phải làm và 10 việc không được làm.

Mỗi đội tuyển trải qua 3 phần thi với tổng thang điểm 100. Cụ thể, phần giới thiệu “Dấu ấn Công an Thủ đô” chiếm 20 điểm, tập trung khắc họa đặc điểm, nhiệm vụ và thông điệp của cụm thi đua; phần kiến thức “Hiểu đúng, làm chuẩn mực” chiếm 20 điểm, gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra mức độ nắm vững Quy tắc ứng xử.

Chiếm số điểm cao nhất là phần sân khấu hóa “Ứng xử đẹp, vì Nhân dân phục vụ” với 60 điểm. Các đội xây dựng tiểu phẩm, hoạt cảnh phản ánh tình huống thực tế và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo. Nội dung tập trung vào các chủ đề như giao tiếp, hướng dẫn thủ tục hành chính; ứng xử với người vi phạm pháp luật, người nước ngoài; kỷ cương, nghĩa tình đồng đội; bảo vệ thông tin trên không gian mạng và giải quyết tình huống căng thẳng, hỗ trợ người dân.

Thông qua các phần thi, Ban Tổ chức hướng tới đánh giá toàn diện khả năng nhận thức và thực hành Quy tắc ứng xử của CBCS, đồng thời tạo điều kiện để các đơn vị trao đổi kinh nghiệm, nhìn nhận những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Khẩn trương hoàn thiện các nội dung, sẵn sàng bước vào Hội thi

Hướng tới Hội thi, 21 cụm thi đua trực thuộc CATP đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị, từ xây dựng kịch bản, tổ chức tập luyện đến hoàn thiện các điều kiện phục vụ dự thi. Trong đó, Cụm thi đua số 9 là một trong những đơn vị chủ động triển khai sớm, với sự phối hợp giữa các thành viên trong Cụm.

Bám sát Kế hoạch số 524/KH-CAHN-PX03 ngày 19/10/2026 của CATP Hà Nội, ngay từ ngày 31/10/2026, Cụm thi đua số 9 (gồm Công an các phường Tây Mỗ, Đại Mỗ, Xuân Phương, Từ Liêm, Tây Tựu, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Phú Diễn, Thượng Cát) đã triển khai kế hoạch tập luyện, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo yêu cầu của Ban Tổ chức.

Video dự thi "KHÔNG ĐÙN ĐẨY TRÁCH NHIỆM" với thông điệp: Người dân cần được hướng dẫn, giải quyết công việc rõ ràng, không phải đi lại vì sự đùn đẩy. Tinh thần nhận việc, làm đến cùng là thước đo trách nhiệm phục vụ của Cụm thi đua số 9.

Video hiện được đăng tải trên Fanpage Tuổi trẻ Công an Thủ đô. Cùng xem trọn video và chia sẻ để lan tỏa những chuẩn mực ứng xử đẹp của Công an Hà Nội! https://www.facebook.com/share/v/1DrCnYJSrc/

Trên cương vị Cụm trưởng, Công an phường Tây Mỗ chủ động phối hợp với các đơn vị thành viên xây dựng nội dung, kịch bản và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng CBCS tham gia. Các đơn vị bố trí lực lượng, thời gian, địa điểm phù hợp, tập trung hoàn thiện từng nội dung, từ lời thoại, diễn xuất, trang phục đến các điều kiện phục vụ Hội thi.

CBCS Cụm thi đua số 9 phối hợp triển khai tập luyện các nội dung sân khấu hóa.

CBCS Cụm thi đua số 9 phối hợp triển khai tập luyện các nội dung sân khấu hóa.

Bên cạnh video giới thiệu ngắn, phần giới thiệu “Dấu ấn Công an Thủ đô” và trả lời câu hỏi kiến thức, phần sân khấu hóa được Cụm đặc biệt chú trọng. Kịch bản được xây dựng từ những tình huống thực tế, gần gũi với công tác, chiến đấu và sinh hoạt hằng ngày của CBCS Công an cơ sở.

Thông qua cách thể hiện và xử lý tình huống trên sân khấu, các thành viên tham gia khéo léo lồng ghép văn hóa ứng xử, tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tụy, gần gũi với Nhân dân. Những câu chuyện xuất phát từ thực tiễn công tác không chỉ giúp nội dung Quy tắc ứng xử trở nên dễ hiểu, dễ nhớ mà còn đặt ra yêu cầu để mỗi CBCS tự nhìn nhận cách giao tiếp, giải quyết công việc và phục vụ người dân trong thực tế.

Quá trình chuẩn bị cũng tạo dịp để các đơn vị trong Cụm giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường sự gắn kết và phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn. Hiện nay, toàn Cụm đang tập trung hoàn thiện những khâu cuối cùng, sẵn sàng tham gia Hội thi.