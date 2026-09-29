Công an Thủ đô: Giữ vững an ninh, thúc đẩy chuyển đổi số
Bảo đảm an ninh, an toàn phải gắn với yêu cầu phát triển và quản trị đô thị hiện đại. Đây là nội dung được Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh tại buổi làm việc với Đảng ủy Công an thành phố chiều 28/9.
Tại buổi làm việc cũng diễn ra lễ bàn giao chức năng, nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy từ Văn phòng Thành ủy về Công an thành phố.
Cùng dự có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND và các ban, sở, ngành thành phố.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cong-an-thu-do-giu-vung-an-ninh-thuc-day-chuyen-doi-so-419910.htm