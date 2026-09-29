Công an Thủ đô: Giữ vững an ninh, thúc đẩy chuyển đổi số

Tại buổi làm việc cũng diễn ra lễ bàn giao chức năng, nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy từ Văn phòng Thành ủy về Công an thành phố.

Cùng dự có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND và các ban, sở, ngành thành phố.