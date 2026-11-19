Kiên quyết xử lý vi phạm từ cơ sở

Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 26-6-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội xác định 5 điểm nghẽn cần tập trung giải quyết, gồm: Ùn tắc giao thông, úng ngập, trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường và an toàn thực phẩm.

Theo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2026 của UBND thành phố Hà Nội, công tác chỉ đạo, điều hành giải quyết các điểm nghẽn được triển khai theo hướng rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, rõ cơ quan chủ trì, rõ tiến độ và kết quả đầu ra. Thành phố đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý trực tiếp các vấn đề phát sinh, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Trong lĩnh vực giao thông, thành phố đã giải quyết 42/51 điểm ùn tắc; số vụ tai nạn giao thông giảm 17,58%.

Công an phường Thượng Cát ra quân nhắc nhở, xử lý vi phạm tình trạng lấn chiếm vỉa hè. Ảnh: PV

Đối với điểm nghẽn về trật tự đô thị, tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, dừng, đỗ phương tiện sai quy định, cản trở lối đi của người đi bộ vẫn là vấn đề đặt ra tại một số khu vực. Tại phường Yên Hòa, lực lượng Công an phường thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị và an toàn giao thông.

Đại úy Đỗ Đăng Thủy, Tổ Cảnh sát trật tự, Công an phường Yên Hòa cho biết, lực lượng Cảnh sát thường xuyên ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, an toàn giao thông trên toàn địa bàn. Đặc biệt, tại các khu đô thị có mật độ dân cư đông, đơn vị tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở các hộ gia đình, hộ kinh doanh. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp cố tình vi phạm sau khi đã được nhắc nhở. Đối với những trường hợp này, lực lượng chức năng kiên quyết xử lý.

Tại khu vực cổng trường học, vào giờ đưa đón học sinh, lượng phương tiện tập trung đông trong thời gian ngắn, tình trạng dừng, đỗ thiếu trật tự dễ gây ùn ứ, ảnh hưởng đến việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho học sinh. Trước thực tế này, phường đã phân công lực lượng thường xuyên túc trực tại khu vực cổng trường để điều tiết giao thông, phân làn, phân luồng và kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm.

Bên cạnh những bất cập tại các tuyến phố, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính cũng đang chịu áp lực về chỗ đỗ xe. Sau hơn 20 năm đưa vào sử dụng, số lượng phương tiện ngày càng gia tăng, trong khi diện tích tầng hầm và bãi đỗ xe còn hạn chế.

Ông Đỗ Danh Tuấn, đại diện đơn vị quản lý, vận hành khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính cho rằng, việc lập lại trật tự đô thị không thể chỉ dựa vào những đợt ra quân mà cần được duy trì bằng việc chấp hành thường xuyên và cơ chế quản lý hiệu quả. Khi vỉa hè được trả lại cho người đi bộ, lòng đường được sử dụng đúng mục đích và các vi phạm được xử lý kịp thời, áp lực giao thông sẽ từng bước được giảm bớt.

Tại phường Thượng Cát, công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự công cộng và trật tự an toàn giao thông thời gian qua được lực lượng Công an phường triển khai thông qua hoạt động tuần tra, kiểm soát thường xuyên.

Trung tá Hoàng Duy Tuấn, Phó Trưởng Công an phường Thượng Cát cho biết, đơn vị luôn xác định rõ trách nhiệm trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự gắn với quản lý trật tự đô thị. Trên cơ sở nắm chắc tình hình, Công an phường chủ động tham mưu chính quyền địa phương triển khai các giải pháp phù hợp.

Chủ động tham mưu giải pháp, tháo gỡ bất cập

Đáng chú ý, Công an phường Thượng Cát đã đề xuất UBND phường bố trí 2 địa điểm làm bãi trông giữ phương tiện. Giải pháp này không chỉ phục vụ công tác xử lý vi phạm mà còn góp phần giảm áp lực lên không gian giao thông công cộng, bảo đảm mỹ quan đô thị.

Công an phường Kim Liên xử lý vi phạm về dừng đỗ xe sai quy định. Ảnh: PV

Tại phường Kim Liên, địa bàn có mật độ dân cư cao, nhu cầu dừng, đỗ phương tiện lớn, lực lượng Công an phường thường xuyên tổ chức tuần tra, xử lý các điểm phức tạp về dừng, đỗ xe; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định.

Trung tá Đào Ngọc Minh, Tổ phó Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Kim Liên cho biết, ngõ 38 Phương Mai trước đây từng là một trong những điểm nghẽn về trật tự đô thị của phường. Tại khu vực này, hàng quán bày bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, ô tô, xe máy dừng, đỗ tràn lan quanh khu vực hồ. Trong nhiều tháng qua, lực lượng Công an phường đã tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm nhằm từng bước lập lại trật tự đô thị.

“Việc duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, xử lý kết hợp tuyên truyền đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành vi của người dân”, Trung tá Đào Ngọc Minh nhấn mạnh.

Song song với những nỗ lực từ cơ sở, thành phố Hà Nội đang triển khai nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống giao thông tĩnh. Việc rà soát, cấp phép các điểm trông giữ phương tiện được thực hiện chặt chẽ; đồng thời tận dụng linh hoạt quỹ đất công, các khu vực phù hợp để tổ chức trông giữ phương tiện, đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân.

Đặc biệt, việc áp dụng thu phí điện tử không dừng tại các bãi đỗ xe trong thời gian tới được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển trong công tác quản lý, góp phần minh bạch hóa hoạt động trông giữ xe và nâng cao hiệu quả khai thác.

Thực tế tại Yên Hòa, Thượng Cát, Kim Liên cho thấy, để giải quyết điểm nghẽn về trật tự đô thị và an toàn giao thông, bên cạnh việc tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, vai trò tham mưu của lực lượng Công an cơ sở trong tổ chức, bố trí không gian trông giữ phương tiện cũng rất quan trọng. Tuy nhiên, giải pháp về hạ tầng cần được triển khai đồng bộ với việc duy trì kiểm tra, xử lý và nâng cao ý thức chấp hành của người dân.

Với sự chủ động của lực lượng Công an cơ sở, sự phối hợp của chính quyền địa phương và sự đồng thuận của nhân dân, những vi phạm về trật tự đô thị từng bước được chấn chỉnh. Đây là cơ sở quan trọng để Hà Nội tiếp tục tháo gỡ điểm nghẽn về trật tự đô thị, bảo đảm an toàn giao thông, xây dựng không gian công cộng văn minh, thông thoáng và an toàn.