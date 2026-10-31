Công an Thủ đô bứt phá vượt trội, tiêu biểu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: THÀNH THÁI)

Chiều 30/10, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quán triệt, triển khai Kết luận số 86-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW trong tình hình mới; Nghị quyết số 33-NQ/TU của Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Trần Đức Thắng nhấn mạnh, cùng với sự phát triển nhanh của thành phố, các vấn đề về an ninh trật tự ngày càng đa dạng, những vấn đề phát sinh từ quá trình đô thị hóa, chuyển đổi số cũng đang đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi lực lượng Công an Thủ đô phải bứt phá vượt trội, tiêu biểu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thành ủy xác định xây dựng lực lượng Công an Thủ đô mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị thành phố và sự đồng hành của nhân dân Thủ đô.

Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường tiếp tục quan tâm lãnh đạo, phối hợp hỗ trợ Công an cơ sở, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở; ưu tiên bố trí nguồn lực và hỗ trợ xây dựng lực lượng Công an địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng ủy Công an thành phố tiếp tục phát huy vai trò thường trực trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TU của Thành ủy; khắc phục triệt để hạn chế đã được nhận diện, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô chính quy, tinh nhuệ.