Góp phần quan trọng vào thành công chung của sự kiện chính trị - văn hóa đặc biệt này, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu, khách mời và đông đảo Nhân dân tham dự.

“Muôn sắc Việt Nam” được tạo nên từ ý tưởng nghệ thuật xuyên suốt, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống, nghệ thuật đương đại và công nghệ trình diễn hiện đại. Ảnh: HNM

Xác định đây là sự kiện văn hóa quy mô lớn, có ý nghĩa chính trị sâu sắc, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác chuẩn bị từ sớm, từ xa.

Ngay trước thời điểm diễn ra sự kiện (sáng 23-11-2026), Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã trực tiếp chủ trì hội nghị rà soát, đánh giá toàn diện tiến độ triển khai các phương án bảo vệ; qua đó kịp thời tháo gỡ vướng mắc, thống nhất cơ chế hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo Hội nghị rà soát, đánh giá tiến độ triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Trên cơ sở kế hoạch tổng thể, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cùng các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương, tạo nên thế trận an ninh liên hoàn, vững chắc.

Lực lượng Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát giao thông, Công an phường Từ Liêm phối hợp triển khai phương án bảo vệ sự kiện. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Tại khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và các địa bàn phụ cận, các đồng chí lãnh đạo Công an thành phố đã trực tiếp chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an thành phố cùng Công an phường Từ Liêm và Công an các địa bàn phụ cận bố trí lực lượng khoa học, thiết lập các chốt kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào; tăng cường công tác nắm tình hình, tuần tra khép kín nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời mọi tình huống phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở.

Công tác phòng ngừa tội phạm lợi dụng nơi đông người (trộm cắp, móc túi) và giữ gìn trật tự công cộng được triển khai nghiêm ngặt, bảo đảm an toàn tuyệt đối về tính mạng, tài sản cho người dân.

Lực lượng Cảnh sát cơ động triển khai phương án đảm bảo an ninh tại khu vực khán đài. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Song song với nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) được triển khai thông suốt trên toàn bộ các tuyến đường huyết mạch, nút giao trọng điểm và các lộ trình đón dẫn đoàn.

Điều hành tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội tổ chức phân luồng từ xa, bố trí điểm đỗ xe khoa học, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các đoàn xe chở lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu.

Ngay cả khi chương trình kết thúc với lượng người và phương tiện đổ về lớn, cán bộ, chiến sĩ vẫn bám trụ tại các nút giao, tận tình hướng dẫn, điều tiết giúp nhân dân ra về thuận lợi, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc Công an thành phố kiểm tra công tác triển khai phương án đảm bảo ANTT tại Trung tâm chỉ huy tác chiến cơ động. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với Ban Quản lý Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình tổng rà soát toàn bộ hệ thống kỹ thuật, lối thoát nạn và khu vực lắp đặt thiết bị sân khấu; đồng thời bố trí xe chữa cháy cùng lực lượng thường trực sẵn sàng chiến đấu 24/24h tại hiện trường.

Xuyên suốt hơn hai giờ diễn ra chương trình với hơn 20 tiết mục nghệ thuật đặc sắc, trong bầu không khí hào hùng của hàng vạn người dân cùng hòa nhịp hướng về cội nguồn văn hóa dân tộc, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, giữ vững tác phong chính quy và thái độ ứng xử văn minh, tận tụy.

Các lực lượng phối hợp chặt chẽ, bảo đảm an toàn cho Chương trình. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Việc bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm Ngày Văn hóa Việt Nam tiếp tục khẳng định bản lĩnh, năng lực tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng tác chiến và vai trò nòng cốt của Công an thành phố Hà Nội trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ đắc lực các sự kiện chính trị, văn hóa trọng đại của Thủ đô và đất nước.