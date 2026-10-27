Công an thông tin vụ chồng cầm dao chém vợ tử vong sau trận cãi vã

Ngày 27/10, Công an TP Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự Huỳnh Minh Duy (SN 1987, ngụ xã Bàu Hàm, TP Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người.

Huỳnh Minh Duy tại cơ quan công an. Ảnh: A.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 25/10, tại ấp Trung Hòa, xã Hưng Thịnh, Duy xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với vợ là chị N.T.H.T. (SN 1989, ngụ xã Hưng Thịnh).

Sau đó, chị T. bỏ đi khỏi nhà. Lúc này, Duy lấy một con dao chặt thịt có sẵn trong nhà, đuổi theo rồi dùng dao chém nhiều nhát vào người vợ làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: A.X

Sau khi gây án, Duy đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đang củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.