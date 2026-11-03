Công an thông tin vụ bắt giữ nhầm kẻ trộm tiền du khách ở bến Bạch Đằng

Ngày 2/11, Công an TPHCM cho biết, Công an phường Sài Gòn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự đã làm rõ vụ trộm tiền của du khách Thụy Sĩ tại công viên bến Bạch Đằng; đồng thời xác minh thông tin trên mạng xã hội về một thanh niên bị người dân bắt giữ nhầm trong quá trình tìm kiếm đối tượng trộm cắp tài sản.

Thông tin về vụ cướp dây chuyền là sai sự thật.

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 30/10, chị V.Đ.A.Q. (sinh năm 2007) và anh M.N. (sinh năm 1997, quốc tịch Thụy Sĩ) ngồi hóng mát tại khu vực bờ sông thuộc công viên bến Bạch Đằng (đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn). Lợi dụng lúc cả hai mất cảnh giác, một đối tượng đã lén lấy trộm tiền trong túi xách của anh M.N.

Phát hiện sự việc, cả hai đuổi theo. Đối tượng trộm tài sản trèo qua lan can, lẩn trốn vào khe đá gần bờ sông, sau đó quay lên lấy xe máy để tẩu thoát. Khi bị phát hiện, ngăn cản, người này bỏ lại xe, tiếp tục lẩn trốn.

Khoảng 2 giờ cùng ngày, người dân thấy một thanh niên mặc áo đen, quần đùi xám, toàn thân ướt, đi bộ dọc bờ sông. Nghi có liên quan đến vụ trộm nói trên, một số người dân khống chế nam thanh niên và báo công an đang có mặt tại hiện trường.

Người bị khống chế được xác định là anh N.Đ.B. (sinh năm 2007). Qua làm việc và tổ chức cho bị hại nhận diện, Công an phường xác định anh B. không phải là người thực hiện vụ trộm.

Tiếp tục truy xét, khoảng 21 giờ ngày 31/10, công an phát hiện Lê Văn Tiên (sinh năm 1986, trú ở xã Bình Hưng) tại đường Dương Bá Trạc, phường Chánh Hưng và đưa về trụ sở làm rõ.

Lê Văn Tiên- nghi phạm trộm cắp tiền trong túi xách của anh M.N, tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Tiên thừa nhận lấy trộm tiền trong túi xách của anh M.N. Kết quả xác minh ban đầu xác định Tiên thực hiện một mình, không có đồng phạm.

Liên quan thông tin trên mạng xã hội, ngày 1/11, Công an phường Sài Gòn phát hiện tài khoản Facebook “Cao Trúc Chi” đăng hai bài viết kèm video, gọi đây là vụ “giật dây chuyền ở cầu Ba Son” và đề cập một thanh niên “bị bắt oan”.

Công an mời chủ tài khoản là chị C.T.C. (sinh năm 1988) đến làm việc. Chị C. trình bày, trưa 31/10, khi đang buôn bán trên đường Phan Xích Long, chị gặp B. đến mua nước. B. kể mình bị nhận nhầm trong vụ trộm, đã được công an xác minh, cho ra về.

Chị C. cho biết thường quay video trò chuyện với khách rồi đăng lên trang cá nhân để thu hút người theo dõi, không có mục đích công kích, bôi nhọ. Sau buổi làm việc, chị đã gỡ các bài viết, video liên quan và đăng đính chính.

Công an khẳng định vụ việc trên là trộm tiền tại công viên bến Bạch Đằng, không phải giật dây chuyền ở cầu Ba Son. Cơ quan chức năng đang củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý.

Công an TPHCM đề nghị người dân kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ; không quy kết người khác phạm tội khi chưa có kết quả xác minh, không đánh đập hoặc xâm phạm danh dự, sức khỏe người bị nghi ngờ.