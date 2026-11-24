Thông tin trên mạng chia sẻ về nghi vấn bắt cóc trẻ em tại xã Vĩnh Thuận, TP Hải Phòng.

Trước đó, một số bài viết và hình ảnh về nghi vấn bắt cóc trẻ em tại xã Vĩnh Thuận (khu vực Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) lan truyền trên mạng xã hội, gây lo lắng trong người dân. Khi thông tin còn đang được xác minh, người dân được khuyến cáo không chia sẻ bài viết, hình ảnh hoặc bình luận suy diễn về vụ việc.

Theo thông tin Công an TP Hải Phòng công bố lúc 14h09 ngày 24/11, nhóm 5 người đi qua xã Vĩnh Thuận, thấy một số em nhỏ mặc chưa đủ ấm trong thời tiết lạnh nên có ý định cho tiền. Khi nhóm này gọi các em đến gần ô tô, các em hoảng sợ, chạy về báo bố mẹ.

Do nghi nhóm người này có ý định bắt cóc trẻ em, một số người dân đã hô hoán, tấn công và gây sức ép đưa nhóm về UBND xã. Công an xã Vĩnh Thuận sau đó đưa 5 người về trụ sở để giải quyết vụ việc theo quy định.