Công an thông tin về clip con dâu xô xát với mẹ chồng lan truyền trên mạng

Theo tin từ Công an thành phố Hà Nội, ngày 12-11, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Hồng Sơn phát hiện video-clip ghi lại cảnh một phụ nữ có hành vi xô xát, đẩy ngã một cụ bà, được chia sẻ trên mạng xã hội.

Ngay sau đó, Công an xã Hồng Sơn đã khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Hình ảnh từ video trên mạng xã hội. Ảnh: Cắt từ clip

Qua xác minh, sự việc xảy ra cách đây đã hơn 1 năm, vào khoảng 7h ngày 10-11-2025 tại thôn Tân Độ, xã Hồng Sơn. Người phụ nữ trong video-clip là bà N.T.Đ (sinh năm 1967), cụ bà là N.T.L (sinh năm 1943), cùng trú tại xã Hồng Sơn, có quan hệ mẹ chồng, con dâu.

Tại cơ quan công an, bà Đ thừa nhận hành vi thiếu kiểm soát, nhận thức sai phạm, cho biết đã xin lỗi cụ L tại cuộc họp gia đình và cam kết không tái phạm.

Bà N.T.Đ tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Hiện, Công an xã Hồng Sơn tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời khuyến cáo người dân không phát tán trái phép hình ảnh cá nhân của người khác trên mạng xã hội.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền một đoạn video-clip ghi lại cảnh một cụ bà lưng còng, đi lại khó khăn, bị một người phụ nữ hành hung ngay tại sân nhà khiến nhiều người bức xúc.

Theo hình ảnh trong clip, khi cụ bà đang chậm chạp bước đi, người phụ nữ bất ngờ tiến tới, túm vai, giằng co và lắc mạnh người cụ.

Đáng chú ý, người phụ nữ còn dùng tay tát vào mặt khiến cụ bà ngã xuống sân. Chưa dừng lại, người này tiếp tục lớn tiếng quát tháo, vung tay đánh cụ bà. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận.