Công an thông tin lời khai của kẻ sát hại cô gái 24 tuổi, chôn xác phi tang ở TPHCM

Ngày 12/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chúc Kim Hương (SN 1996, quê TP Đà Nẵng, tạm trú tại xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM) để điều tra về hành vi liên quan đến cái chết của chị T.T.T.Q. (SN 2002, ngụ phường Tân Sơn Hòa, TPHCM).

Trước đó, vào lúc 14h ngày 8/11, Công an phường Tân Sơn Hòa tiếp nhận đơn trình báo của bà N.T.L. (SN 1982, quê TP Cần Thơ) về việc gia đình mất liên lạc hoàn toàn với con gái là chị T.T.T.Q. từ ngày 2/11.

Khẩn trương vào cuộc xác minh và truy xét, đến ngày 11/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM phối hợp với Công an xã Tân Vĩnh Lộc, Công an phường Tân Sơn Hòa cùng các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ Chúc Kim Hương.

Tại cơ quan điều tra, Hương khai quen biết chị Q. thông qua mạng xã hội. Ngày 1/11, cả hai hẹn gặp và quan hệ tình dục tại nơi ở của Hương trên địa bàn xã Tân Vĩnh Lộc. Sau đó, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, Hương dùng một thanh sắt tấn công khiến chị Q. tử vong.

Chúc Kim Hương khi bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Công an lấy lời khai của Chúc Kim Hương. Ảnh: CACC

Để che giấu tội ác, nghi phạm đưa thi thể nạn nhân ra bãi đất trống đối diện nhà trọ để chôn, đồng thời tiêu hủy một số đồ vật liên quan.

Khu vực Chúc Kim Hương chôn thi thể nạn nhân để phi tang. Ảnh: C.H

Theo người dân địa phương, Hương có vợ và 2 con. Gia đình Hương sống khép kín, ít giao tiếp với hàng xóm xung quanh. Hiện trường vụ việc là một nhà xưởng cấp 4, nơi Hương đã thuê hơn 1 năm nay để làm cơ sở may bọc ghế nệm. Thời điểm xảy ra vụ việc vào khoảng 10 ngày trước, vợ con của nghi phạm ở quê Đà Nẵng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu và chứng cứ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.