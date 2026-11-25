Ngày 25/11, Công an TP Hải Phòng thông tin bổ sung về vụ việc nhóm người bị nghi bắt cóc trẻ em xảy ra tại xã Vĩnh Thuận, gây xôn xao dư luận.

Theo cơ quan công an, khoảng 16h30 ngày 24/11, Công an xã Vĩnh Thuận nhận được tin báo về việc người dân tại thôn Nội Thắng đang giữ một nhóm người do nghi ngờ có liên quan đến hành vi bắt cóc trẻ em.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Vĩnh Thuận đã khẩn trương có mặt tại hiện trường. Công an TP Hải Phòng cũng phân công tổ công tác thuộc phòng nghiệp vụ phối hợp với công an địa phương đưa những người liên quan về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Hiện trường vụ việc (ảnh ND/Dân Việt).

Kết quả xác minh xác định nhóm bị người dân giữ lại gồm 5 người theo đạo Tin Lành, do ông N.H.T., một mục sư, trưởng điểm nhóm Tin Lành tại Hải Phòng, dẫn đoàn.

Trước đó, nhóm người này đến thăm nhà một tín đồ tại xã Vĩnh Bảo. Trên đường trở về, đoàn dừng lại tại khu vực gần Nhà văn hóa thôn Nội Thắng, xã Vĩnh Thuận.

Tại đây, một số thành viên trong đoàn nhìn thấy những trẻ nhỏ đang chơi đá bóng nên nảy sinh ý định cho tiền các cháu và ghi hình để tuyên truyền về hội thánh.

Theo thông tin ban đầu được Công an TP Hải Phòng công bố ngày 24/11, nhóm người thấy một số cháu nhỏ mặc chưa đủ ấm trong thời tiết lạnh nên muốn giúp đỡ.

Khi những người này gọi các cháu đến gần ô tô để cho tiền, các cháu hoảng sợ, chạy về báo với bố mẹ.

Sự việc khiến một số người dân xung quanh nghi ngờ nhóm người có ý định bắt cóc trẻ em nên hô hoán, giữ đoàn lại.

Thông tin ban đầu của cơ quan công an cũng cho biết nhóm người đã bị một số người dân tấn công, đồng thời gây áp lực đưa về trụ sở chính quyền địa phương.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, lực lượng công an đã tiến hành xác minh những người liên quan, làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự hiểu nhầm.

Từ kết quả xác minh, Công an TP Hải Phòng khẳng định vụ việc tại xã Vĩnh Thuận không phải là hành vi bắt cóc trẻ em như thông tin được một số tài khoản và trang mạng xã hội đăng tải, chia sẻ.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến sự việc xuất phát từ việc các thành viên trong đoàn có ý định cho tiền và ghi hình trẻ nhỏ, khiến người dân hiểu nhầm về mục đích tiếp cận các cháu.

Công an TP Hải Phòng đề nghị người dân không đăng tải, chia sẻ những thông tin không đúng sự thật, chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

Đồng thời, cơ quan công an nhấn mạnh các hành vi đăng tải, lan truyền thông tin không chính thống, gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Vụ việc là lời cảnh báo về nguy cơ hiểu nhầm, gây mất an ninh, trật tự khi những thông tin chưa được xác minh lan truyền trên mạng xã hội. Người dân cần bình tĩnh, kịp thời báo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường, tránh tự ý hành động hoặc chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng.