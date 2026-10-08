Công an thành phố ra quân cao điểm 60 ngày, đêm làm sạch địa bàn

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng ra mắt lực lượng tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự.

Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; đồng chí Hoàng Hải Minh, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an thành phố và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố. Buổi lễ được kết nối trực tuyến đến 40 điểm cầu, với sự tham dự của đại diện cấp ủy, chính quyền, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ công an các xã, phường.

Đợt cao điểm được triển khai từ ngày 8/10 đến 8/12/2026, nhằm chủ động nắm chắc tình hình, tổng rà soát địa bàn, đối tượng, lĩnh vực. Qua đó, kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề nổi lên ngay từ cơ sở, không để tích tụ, kéo dài thành “điểm nóng”, gây bức xúc trong dư luận, không để bị động, bất ngờ.

Trong 60 ngày, đêm, Công an thành phố tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong bảo đảm an ninh quốc gia, phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Trọng tâm là giữ vững an ninh trên các lĩnh vực; nâng cao chất lượng nắm tình hình, tham mưu và giải quyết các vụ việc phức tạp. Tổng rà soát, làm sạch dữ liệu, quản lý, phát hiện, xử lý các đối tượng liên quan đến ma túy; củng cố 18/40 địa bàn không ma túy, tạo nền tảng mở rộng địa bàn không ma túy trong năm 2027.

Công an thành phố đồng thời rà soát, đấu tranh, xử lý sớm nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm; tập trung vào các nhóm, đối tượng, điểm phức tạp về trật tự xã hội, kéo giảm tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm sở hữu, tội phạm đường phố và các hành vi vi phạm pháp luật phát sinh từ không gian mạng. Cùng với đó là giải quyết thực chất các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, hồ sơ tồn đọng; rà soát, chuẩn hóa hồ sơ nghiệp vụ; kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm về kinh tế, môi trường, an toàn thực phẩm, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (ANTT); bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng.

Tại buổi lễ, Công an thành phố ra mắt lực lượng tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự - Tổ 785 nhằm tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến ANTT, góp phần phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở.

Công an thành phố tổ chức ra quân, triển khai nhiệm vụ ngay sau lễ phát động đợt cao điểm.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh ghi nhận, đánh giá cao kết quả Công an thành phố đạt được trong công tác bảo đảm ANTT thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Công an thành phố tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Trong đó, tập trung rà soát, xác định rõ địa bàn, đối tượng và những vấn đề nổi lên để chủ động có giải pháp phòng ngừa, xử lý phù hợp, hiệu quả.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an thành phố cũng yêu cầu các đơn vị xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, địa bàn, đối tượng và trách nhiệm được giao; triển khai đợt cao điểm với tinh thần chủ động, quyết liệt, bám sát cơ sở, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo. Tập trung nhận diện những địa bàn, lĩnh vực, đối tượng tiềm ẩn nguy cơ phức tạp để chủ động phòng ngừa, xử lý, không để phát sinh điểm nóng, bị động, bất ngờ.

Đợt cao điểm có ý nghĩa quan trọng trong tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tạo chuyển biến về ANTT trên địa bàn, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu công tác năm 2026 và chuẩn bị các điều kiện bảo đảm ANTT phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Ngay sau lễ ra quân của Công an thành phố, 40 Công an xã, phường đồng loạt tổ chức ra quân, triển khai các nhiệm vụ của đợt cao điểm trên từng địa bàn.