Công an thành phố Ðồng Nai: Tăng tốc hoàn thành nhiệm vụ năm 2026

Trong 5 ngày nghỉ lễ, công an các đơn vị, địa phương đã chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí và các điểm bắn pháo hoa. Tình hình giao thông cơ bản thông suốt, không xảy ra tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, đua xe trái phép.

Định hướng nhiệm vụ tháng 9 và thời gian tới, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải yêu cầu: Công an các đơn vị, địa phương tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu công tác năm 2026; tập trung kéo giảm tội phạm, nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, không để bỏ sót địa bàn, bỏ lọt đối tượng. Đồng thời, lực lượng công an tập trung các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông, rà soát những tuyến, địa bàn trọng điểm; đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với công việc hằng ngày, nâng cao năng suất, chất lượng công tác; siết chặt kỷ luật, kỷ cương và tăng cường quản lý cán bộ, chiến sĩ.