Công an thành phố Huế tỏa sáng tinh thần tương thân tương ái, hết lòng vì Nhân dân

Cán bộ Phòng CSGT Công an thành phố Huế cứu người bị đuối nước

Bằng tinh thần dũng cảm, trách nhiệm và không quản hiểm nguy, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Huế đã kịp thời cứu sống 04 người dân bị đuối nước do lật thuyền trên sông, lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân tận tụy vì cuộc sống bình yên của mọi người.

Dũng cảm giữa hiểm nguy, giành lại sự sống cho người dân

Vừa qua (28/10/2026), Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, đã gửi thư khen Công an thành phố Huế, biểu dương thành tích xuất sắc trong công tác cứu nạn, cứu hộ.

Thư khen của lãnh đạo Bộ Công an gửi Công an thành phố Huế

Trước đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát giao thông và Công an xã Quảng Điền đã liên tiếp cứu sống 04 người dân bị đuối nước, gặp nạn do lật thuyền trên sông. Các nạn nhân được sơ cứu và đưa đến cơ sở y tế kịp thời.

Giữa những tình huống hiểm nguy, sự nhanh chóng, quyết đoán và tinh thần sẵn sàng hy sinh vì người khác của các cán bộ, chiến sĩ đã góp phần giành lại sự sống cho người gặp nạn. Đó không chỉ là kết quả của tinh thần trách nhiệm mà còn là biểu hiện sinh động của phẩm chất người chiến sĩ Công an nhân dân: luôn đặt tính mạng, sự an toàn của Nhân dân lên trên hết.

Lan tỏa hình ảnh đẹp, vun đắp niềm tin trong Nhân dân

Trong thư khen, lãnh đạo Bộ Công an đánh giá, những hành động trên là việc làm tiêu biểu, thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm và phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân; đồng thời yêu cầu Công an thành phố Huế kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích, tiếp tục nhân rộng điển hình trong phong trào thi đua Ba nhất: “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”.

Sự ghi nhận của lãnh đạo Bộ Công an là nguồn động viên thiết thực, tiếp thêm động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ không ngừng rèn luyện, tận tụy với công việc, gần gũi và gắn bó với Nhân dân. Những hành động cứu người giữa hiểm nguy cũng góp phần bồi đắp niềm tin, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm cộng đồng.

Từ những việc làm cụ thể, hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy, hết lòng vì Nhân dân tiếp tục được khắc họa rõ nét. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng môi trường sống an toàn, củng cố sự đồng thuận xã hội và vun đắp những giá trị nhân văn, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững./.