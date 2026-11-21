Trường tiểu học Quảng Thành - nơi ông Ngô Hoàng Quốc Dũng làm Hiệu trưởng.

Theo Đại tá Hồ Xuân Phương, liên quan vụ án nhận hối lộ tại hai trường tiểu học Quảng Thành và Trần Quốc Toản, cơ quan Công an đã khởi tố hai hiệu trưởng về hành vi nhận hối lộ. Hai người bị khởi tố là ông Ngô Hoàng Quốc Dũng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Quảng Thành và ông Dương Quang Nam, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Quốc Toản.

Cùng vụ án, cơ quan Công an đã khởi tố hai doanh nghiệp cung ứng thực phẩm phục vụ bữa ăn bán trú tại các trường học là Ngọc Lan và Minh Châu về hành vi đưa hối lộ.

Đây là hai đơn vị từng cung ứng thực phẩm cho phần lớn trường tiểu học ở khu vực trung tâm thành phố Huế. Trước đó, hoạt động cung ứng của hai doanh nghiệp này đã thu hút sự chú ý khi nhiều trường phải xoay xở tìm nguồn thực phẩm thay thế sau khi việc giao hàng bị gián đoạn báo Nhân Dân điện tử đã thông tin.

* Đại tá Hồ Xuân Phương cũng thông tin, thời gian qua, Công an thành phố đã khởi tố một vụ án khác liên quan hành vi mua bán, giao cấu với người dưới 16 tuổi và khởi tố 11 đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Phó Giám đốc Công an thành phố nhấn mạnh, đây là hai vụ án hoàn toàn khác nhau, không có sự liên quan như một số thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, một số đối tượng đã cố tình câu móc các thông tin của hai vụ việc, tạo thành câu chuyện không đúng sự thật, gây dư luận sai lệch.

Đối với tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên không gian mạng, Đại tá Hồ Xuân Phương cho biết, Công an thành phố đã xác minh, xử phạt 10 trường hợp với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng. Hiện, đơn vị tiếp tục phối hợp công an 6 tỉnh, thành phố khác xác minh, xử lý những trường hợp có liên quan.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội; không suy diễn, ghép nối những vụ việc riêng biệt thành thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân và tình hình an ninh, trật tự.