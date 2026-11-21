Thứ nhất là vụ án "Đưa hối lộ, Nhận hối lộ" xảy ra tại một số trường học trên địa bàn. Theo đó, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can có hành vi Đưa hối lộ gồm Huỳnh Thị Châu, Giám đốc Công ty TNHH MTV thực phẩm Minh Châu (trụ sở đóng tại Tổ dân phố Triều Thuỷ, phường Mỹ Thượng) và Huỳnh Thị Ngọc Lan, Chủ hộ kinh doanh thực phẩm Huỳnh Thị Ngọc Lan (trụ sở đóng tại Tổ dân phố Nam Thượng, phường Mỹ Thượng).

Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an thành phố Huế thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: N.Q.

Hai bị can có hành vi nhận hối lộ là nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản và nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thành. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Thứ hai là vụ án “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”, “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”, “Mua dâm người dưới 18 tuổi”, “Môi giới mại dâm”.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ tất cả các đối tượng có liên quan, đã khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can về các tội danh nêu trên. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an thành phố Huế nhấn mạnh, đây là hai vụ án khác nhau, hoàn toàn độc lập về nội dung, đối tượng và tình tiết.

Tuy nhiên, lợi dụng thông tin công khai xuất hiện gần nhau nên một số cá nhân cố tình gán ghép hai vụ án với nhau, phát tán, bình luận những thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm một số cá nhân, tổ chức.

Công an thành phố Huế đã xác minh, xử phạt 10 trường hợp về các hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, phạt tiền 126,25 triệu đồng.

Đồng thời, Công an thành phố Huế đang phối hợp với Công an 6 tỉnh, thành phố củng cố hồ sơ xử lý 6 trường hợp. Kết quả xử lý đã kịp thời ngăn chặn tình trạng tán phát thông tin sai sự thật.