Công an thành phố Huế, phát hiện, xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm trật tự đô thị

Sáng 6/10, Công an thành phố Huế tổ chức Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. (Ảnh: Công an thành phố)

Trong 9 tháng đầu năm, Công an thành phố Huế tổ chức hơn 1.800 tổ công tác với hơn 4.900 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra, kiểm tra, chấn chỉnh trật tự đô thị, trật tự công cộng. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm, tập trung vào các hành vi lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định và một số vi phạm khác về trật tự đô thị, trật tự công cộng.

Tại một số tuyến đường, địa bàn trọng điểm như Hà Nội, Bến Nghé, Lê Lợi, tình hình có chuyển biến rõ nét, góp phần nâng cao ý thức chấp hành của người dân, hộ kinh doanh.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Nguyễn Viết Hoàng yêu cầu các đơn vị tiếp tục xác định bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; chủ động nắm tình hình, phân tích, dự báo và xây dựng giải pháp phù hợp từng địa bàn. Việc xử lý phải gắn với kiểm tra, duy trì kết quả, không để tái diễn tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè sau khi lực lượng rút đi.

Công an các xã, phường tập trung rà soát những tuyến, điểm thường phát sinh vi phạm, nhất là khu vực trung tâm, nơi đông khách du lịch, trường học và các tuyến giao thông trọng điểm. Kịp thời xử lý tình trạng hàng rong, lấn chiếm vỉa hè, dừng, đỗ phương tiện sai quy định và các hành vi gây mất trật tự công cộng.