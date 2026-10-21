Công an thành phố Huế - Nghĩa tình cộng đồng, góp sức giảm nghèo bền vững

Trao hỗ trợ nhà ở tại Huế, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, góp phần giảm nghèo bền vững.

Từ sự phối hợp giữa lực lượng Công an, tổ chức thiện nguyện và chính quyền địa phương, với khoản hỗ trợ 100 triệu đồng để xây dựng nhà ở cho gia đình chị Văn Thị Thiêm tại xã Đan Điền, thành phố Huế, đã thắp lên niềm hy vọng về một mái ấm an toàn, góp phần lan tỏa tình người và vun đắp nền tảng giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội.

Ấm áp nghĩa tình từ sự chung tay của cộng đồng

Sáng 20/10/2026, tại thôn Tây Hà, xã Đan Điền, Phòng An ninh mạng (ANM), Công an thành phố Huế phối hợp với Hội Từ thiện Việt Nam tại Hàn Quốc và chính quyền địa phương đã tổ chức trao 100 triệu đồng hỗ trợ gia đình chị Văn Thị Thiêm xây dựng nhà ở.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”, đồng thời thể hiện sự quan tâm đối với gia đình có công với cách mạng đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Trao hỗ trợ nhà ở tại Huế, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, góp phần giảm nghèo bền vững.

Gia đình chị Văn Thị Thiêm là gia đình có công với cách mạng và cũng là một trong những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Đan Điền (Tp. Huế). Nhiều năm qua, gia đình chị Thiêm phải sinh sống trong căn nhà chật hẹp, tạm bợ, xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt khi mùa mưa bão đến. Ước mong có một mái nhà kiên cố vì thế luôn là nỗi trăn trở của gia đình.

Khoản hỗ trợ được trao đúng dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 càng làm tăng thêm ý nghĩa của hoạt động. Đó không chỉ là nguồn lực giúp gia đình từng bước hiện thực hóa ước mơ an cư mà còn là sự động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin để vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Gần dân bằng những việc làm thiết thực

Nắm bắt hoàn cảnh của gia đình chị Thiêm, Phòng An ninh mạng, Công an thành phố Huế đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, kết nối Hội Từ thiện Việt Nam tại Hàn Quốc vận động nguồn lực hỗ trợ.

Cách làm này cho thấy ý nghĩa của sự phối hợp giữa lực lượng chức năng, chính quyền và các tổ chức thiện nguyện trong chăm lo đời sống Nhân dân. Khi sự quan tâm được chuyển hóa thành hành động cụ thể, những hoàn cảnh khó khăn có thêm cơ hội tiếp cận nguồn lực cần thiết để cải thiện điều kiện sống.

Trao hỗ trợ nhà ở tại Huế, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, góp phần giảm nghèo bền vững.

Phát biểu tại buổi trao tặng, Trung tá Lê Văn Lai, Phó Trưởng phòng Phòng An ninh mạng, Công an thành phố Huế cho biết, hoạt động này là việc làm cụ thể nhằm hiện thực hóa tiêu chí "Gần dân nhất" trong phong trào thi đua "Ba nhất", thể hiện trách nhiệm, tình cảm của lực lượng Công an đối với Nhân dân, góp phần chung tay cùng địa phương chăm lo an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tinh thần tương thân tương ái vì thế không dừng lại ở một món quà, mà còn được thể hiện qua sự sẻ chia, đồng hành và kết nối những tấm lòng cùng hướng đến mục tiêu chung vì cộng đồng.

Mái ấm an toàn, nền tảng cho giảm nghèo bền vững

Khi căn nhà mới hoàn thành, gia đình chị Thiêm sẽ có điều kiện ổn định nơi ở, giảm bớt nỗi lo trước mưa bão, yên tâm lao động sản xuất và từng bước phát triển kinh tế. Một mái ấm an toàn không chỉ cải thiện chất lượng cuộc sống mà còn tạo nền tảng để gia đình vươn lên, hướng tới tương lai ổn định hơn.

Từ câu chuyện này tại thôn Tây Hà (xã Đan Điền, Tp. Huế), có thể thấy việc chăm lo nhà ở cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn là một phần quan trọng trong nỗ lực bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nhiên, để giảm nghèo bền vững, cần tiếp tục kết hợp hỗ trợ trước mắt với tạo sinh kế, khuyến khích lao động, phát huy nội lực gia đình và huy động sự đồng hành lâu dài của cộng đồng.

Trao hỗ trợ nhà ở tại Huế, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, góp phần giảm nghèo bền vững.

Trao hỗ trợ nhà ở tại Huế, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, góp phần giảm nghèo bền vững.

Mỗi nghĩa cử sẻ chia, mỗi công trình nhà ở được xây dựng bằng tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái đều góp phần vun đắp niềm tin, củng cố tình đoàn kết giữa chính quyền, lực lượng chức năng và Nhân dân.

Hướng tới phát triển bền vững, việc chăm lo người có công, hỗ trợ các hộ khó khăn và mở rộng những hoạt động an sinh thiết thực cần tiếp tục được quan tâm. Khi không ai bị bỏ lại phía sau, sự phát triển không chỉ được đo bằng những thành quả kinh tế mà còn bằng chất lượng cuộc sống, sự an toàn và cơ hội vươn lên của mỗi người dân./.