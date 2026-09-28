Công an thành phố Huế nâng cao kỷ cương, trách nhiệm vì Nhân dân phục vụ

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Huế chủ trì buổi làm việc với cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương

Ngày 28/9/2026, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Huế đã chủ trì buổi làm việc với cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương nhằm đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác thời gian qua và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Chủ động từ sớm, từ xa, từ cơ sở

Buổi làm việc được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến các điểm cầu Công an 40 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Buổi làm việc được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến các điểm cầu Công an 40 xã, phường

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Đình Dương - Giám đốc Công an thành phố đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc nhìn nhận, chủ động xây dựng giải pháp khắc phục, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Một trong những yêu cầu xuyên suốt được Đại tá Nguyễn Đình Dương nhấn mạnh là tiếp tục quán triệt phương châm chủ động từ sớm, từ xa, từ cơ sở, nắm chắc tình hình, nhất là tại những địa bàn, lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ phức tạp; nâng cao chất lượng dự báo, tham mưu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng Công an được yêu cầu chủ động phân tích, dự báo tình hình, nhận diện phương thức, thủ đoạn mới; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá án và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Trọng tâm là tội phạm đường phố, tội phạm sử dụng công nghệ cao và các nguy cơ hình thành điểm, tụ điểm phức tạp về an ninh, trật tự.

Công tác phòng, chống ma túy tiếp tục được triển khai theo hướng quyết liệt, thực chất và bền vững, gắn với Đề án xây dựng xã, phường không ma túy. Cùng với rà soát, quản lý chặt địa bàn, đối tượng, lực lượng Công an tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân ngay từ cơ sở.

Siết kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm nêu gương

Một nội dung được đặc biệt quan tâm là công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và siết chặt điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương trong toàn lực lượng.

Đại tá Nguyễn Đình Dương yêu cầu đề cao trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo, chỉ huy, nhất là người đứng đầu; duy trì nghiêm chế độ công tác, lễ tiết, tác phong và quy trình nghiệp vụ. Đây là yêu cầu nhằm tạo chuyển biến rõ nét về ý thức chấp hành, tinh thần trách nhiệm và chất lượng thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ.

Cùng với kỷ luật, kỷ cương, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được chú trọng, góp phần nâng cao bản lĩnh, ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ Nhân dân. Các chế độ, chính sách, quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ, chiến sĩ cũng được quan tâm, qua đó tạo điều kiện để lực lượng yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ.

Tinh thần này được gắn với mục tiêu xây dựng Công an thành phố Huế trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, trong đó hiệu quả công việc, chất lượng phục vụ Nhân dân và sự ổn định về an ninh, trật tự là những thước đo quan trọng.

Gắn chuyển đổi số với phục vụ người dân

Trong công tác chuyển đổi số, Giám đốc Công an thành phố yêu cầu triển khai toàn diện, thực chất, đồng bộ, tránh hình thức và manh mún; tăng cường số hóa, khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu, phần mềm nghiệp vụ.

Chuyển đổi số được gắn với cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp cũng như hiệu quả chỉ huy, điều hành. Đề án 06 tiếp tục được triển khai gắn với đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Công tác quản lý cư trú, căn cước, ngành nghề kinh doanh có điều kiện; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cũng được yêu cầu tăng cường. Đối với trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, lực lượng tiếp tục chủ động phòng ngừa, kiểm tra, xử lý vi phạm, tuyên truyền kỹ năng và chuẩn bị lực lượng, phương tiện, phương án ứng phó với các tình huống phát sinh.

Chủ động phòng ngừa, thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông

Đặc biệt, Công an cấp xã tiếp tục phát huy vai trò trực tiếp bám địa bàn, gần dân, sát dân; chủ động nắm hộ, nắm người, nắm tình hình và giải quyết vấn đề phát sinh từ cơ sở, không để vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự trở thành điểm nóng, phức tạp kéo dài.

Kỷ cương tạo nền tảng cho phát triển bền vững

Kết luận buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Đình Dương yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát toàn bộ nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác năm 2026; xác định rõ những nhiệm vụ đã hoàn thành và những nội dung còn chậm tiến độ để tập trung tháo gỡ, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu đề ra.

Định hướng này đặt yêu cầu mỗi đơn vị, mỗi địa bàn phải tạo chuyển biến rõ nét, lấy hiệu quả công việc, chất lượng phục vụ Nhân dân và sự ổn định về an ninh, trật tự làm thước đo.

Đại diện các đơn vị tham gia buổi làm việc

Trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội, môi trường an ninh, trật tự ổn định là nền tảng quan trọng để người dân yên tâm lao động, sản xuất, doanh nghiệp hoạt động và cộng đồng phát triển. Vì vậy, việc xây dựng lực lượng Công an có kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, gần dân và tận tụy phục vụ Nhân dân không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt mà còn góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định, an toàn và bền vững của thành phố Huế.

Với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, chủ động và quyết liệt, Công an thành phố Huế tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các giải pháp, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng môi trường sống bình yên, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội và hướng tới một thành phố phát triển bền vững./.