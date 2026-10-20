Công an thành phố Huế nâng cao bản lĩnh, sẵn sàng chiến đấu

Cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Huế tham gia kiểm tra bắn đạn thật, nâng cao bản lĩnh, ý thức tổ chức kỷ luật và khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Từ ngày 9/10 đến 19/10/2026, Công an thành phố Huế (CATP Huế) đã tổ chức kiểm tra bắn đạn thật đối với cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, địa phương. Hoạt động góp phần đánh giá chất lượng huấn luyện, siết chặt kỷ luật, nâng cao bản lĩnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Nghiêm túc trong kiểm tra, chặt chẽ trong tổ chức

Từ ngày 9/10 đến 19/10/2026, Công an thành phố Huế đã triển khai đợt kiểm tra bắn đạn thật tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an thành phố, (đường Trần Xuân Ngạn, xã Phú Vang, thành phố Huế). Hoạt động được thực hiện theo kế hoạch công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân năm 2026.

Quá trình kiểm tra được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm đúng nội dung, chương trình và kế hoạch đề ra. Cán bộ, chiến sĩ tham gia chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, nội quy trường bắn và các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng. Các lực lượng phục vụ chủ động thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm hoạt động diễn ra an toàn, đúng quy định.

Việc duy trì nghiêm nền nếp kiểm tra không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm mà còn góp phần củng cố ý thức tổ chức kỷ luật, xây dựng tác phong chính quy trong toàn lực lượng.

Huấn luyện quân sự gắn với nâng cao bản lĩnh

Thông qua đợt kiểm tra, Công an thành phố Huế đánh giá kết quả tập huấn, huấn luyện điều lệnh, quân sự, võ thuật năm 2026; đồng thời kiểm tra khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng quân sự và trình độ sử dụng vũ khí quân dụng của cán bộ, chiến sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Huế tham gia kiểm tra bắn đạn thật, nâng cao bản lĩnh, ý thức tổ chức kỷ luật và khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Kết quả kiểm tra là cơ sở để nhận diện những ưu điểm, hạn chế, từ đó rút kinh nghiệm và tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện tại các đơn vị, địa phương. Qua thực tiễn rèn luyện, mỗi cán bộ, chiến sĩ có thêm điều kiện củng cố bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, khả năng chấp hành mệnh lệnh và thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Công tác huấn luyện quân sự vì vậy cần được duy trì thường xuyên, có trọng tâm, gắn với yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Giữ vững kỷ luật, hướng tới phát triển bền vững

Trong tình hình mới, nâng cao năng lực chuyên môn phải đi đôi với rèn luyện phẩm chất, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm. Đây là những yếu tố quan trọng giúp cán bộ, chiến sĩ chủ động trước yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao khả năng phối hợp và sẵn sàng xử lý các tình huống theo chức trách được giao.

Cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Huế tham gia kiểm tra bắn đạn thật, nâng cao bản lĩnh, ý thức tổ chức kỷ luật và khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Đợt kiểm tra bắn đạn thật góp phần xây dựng lực lượng Công an thành phố Huế chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Về lâu dài, duy trì kỷ luật nghiêm minh, nâng cao chất lượng huấn luyện và phát huy trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ chính là nền tảng để xây dựng lực lượng vững mạnh. Đây cũng là đóng góp thiết thực cho môi trường xã hội an toàn, ổn định, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hướng tới sự phát triển bền vững của thành phố Huế./.