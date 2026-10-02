Công an thành phố Huế liên tiếp tham gia cứu người đuối nước

Thượng tá Lê Diệt cùng người dân cứu bà TTL trên sông Hương sáng 2/10. (Ảnh: Q.T)

Khoảng 8 giờ ngày 2/10, trong lúc làm nhiệm vụ trên tuyến đường thủy nội địa qua sông Hương, Thượng tá Lê Diệt, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Huế, nghe tiếng người dân tri hô có người gặp nạn tại khu vực bến Bùi Thị Xuân.

Khi đến hiện trường, ông Diệt xác định nạn nhân đã chìm dưới nước, cách bờ khoảng 40m. Ông cùng một người dân bơi ra giữa dòng, tiếp cận và đưa nạn nhân vào bờ, sơ cứu ban đầu. Nạn nhân sau đó được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Clip ứng cứu bà TTL trên sông Hương (Nguồn: Công an cung cấp)

Nạn nhân được xác định là bà T.T.L., sinh năm 1966, trú tại phường Thủy Xuân, thành phố Huế.

Trước đó, khoảng 8 giờ 8 phút ngày 1/10, Công an xã Quảng Điền nhận tin báo về vụ đuối nước tại khu vực cầu Vĩnh Hòa. Ông P.V.C., sinh năm 1979 và ông N.V.D., sinh năm 1984, cùng trú tại phường Dương Nỗ, sử dụng cole đi thả lưới trên sông thì bị lật.

Giành lại sự sống cho ông D trên đường đến Bệnh viện (Nguồn: Công an cung cấp)

Ông C. bơi được vào bờ, còn ông D. bị đuối nước, ngừng thở. Công an xã cùng người dân đưa ông D. lên bờ sơ cấp cứu, sau đó phối hợp cán bộ y tế đưa đến Trung tâm Y tế Quảng Điền. Nạn nhân đã tỉnh lại, sức khỏe có chuyển biến tích cực.